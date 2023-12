Colpo in difesa, ritorno di fiamma per il Napoli: costa 25 milioni

Il Napoli deve assolutamente rinforzare il reparto difensivo e per questo continuano i casting: spunta un’idea dalla Premier League.

Il Napoli domani tornerà in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri sfideranno il Frosinone allo Stadio Maradona in un match ostico. Nelle gare secche, poi, può sempre succedere di tutto. Per questo motivo l’attenzione difensiva del Napoli dovrà essere ai massimi livelli. In questa stagione, infatti, il Napoli sta facendo fatica a contenere le sfuriate offensive degli avversari. I gol subiti in questo avvio di stagione sono tantissimi e questo ha certamente gravato sulla classifica azzurra. Dopo la vittoria contro il Cagliari e la sconfitta della Roma per mano del Bologna, il Napoli è riuscito a risalire fino al quinto posto. Davanti agli azzurri ci sono proprio i “Felsinei” che sognano l’Europa che conta.

Questa prima parte di stagione, dunque, è stata molto deludente. Questo, però, ha obbligato Aurelio De Laurentiis a stanziare un budget importante in vista del mercato di gennaio. Gli azzurri, infatti, sono alla ricerca di un grande difensore che possa ridare compattezza alla squadra. De Laurentiis è disposto a spendere anche 40 milioni di euro.

Rebus difensore, il Napoli guarda in Premier

Il Napoli sta cercando di rinforzarsi, soprattutto dal punto di vista difensivo. La differenza con lo scorso anno è abissale. Il Napoli, infatti, aveva subito meno di dieci gol nelle prime sedici giornate. Quest’anno, invece, gli azzurri hanno quasi superato quota 20 reti.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino” pare che il Napoli stia mirando ad alcuni profili della Premier League per rinforzare il reparto difensivo. Il quotidiano afferma che il Napoli abbia messo nel mirino un profilo che piaceva già a Cristiano Giuntoli.

Si tratta di Jakub Kiwior, difensore polacco dell’Arsenal. Con i “Gunners” non ha trovato molto spazio e per questo motivo il Napoli ci sta pensando. Secondo quanto afferma “Il Mattino” pare che la valutazione del connazionale di Piotr Zielinski si aggiri attorno ai 25 milioni di euro.

Kiwior sarebbe un colpo utile perchè ha già dimostrato di poter essere un difensore importante in Serie A. Prima di volare in Inghilterra per giocare con l’Arsenal, il polacco è stato fondamentale per lo Spezia dal 2021 fino alla scorsa estate.