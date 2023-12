Chiellini sicuro: “Giocata di Osimhen contro il Cagliari? Con me non sarebbe passato”

Giorgio Chiellini ha commentato la super giocata di Osimhen: l’ex Juve svela come sarebbe andata se ci fosse stato lui in campo.

Il Napoli torna alla vittoria in Serie A. Dopo le sconfitte contro Inter e Juventus, gli azzurri avevano bisogno di tre punti per riprendere la propria marcia verso la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri si sono imposti per 2-1 sul Cagliari, ma ciò che è più importante è che hanno ritrovato la coppia d’attacco che lo scorso anno ha regalato lo scudetto. Le due reti siglate dagli azzurri, infatti, portano la firma di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Assist super di Osimhen: Chiellini non ha dubbi

Il gol del definitivo 2-1 è stato segnato da Kvaratskhelia, ma la giocata strepitosa porta il nome di Victor Osimhen. Il nigeriano spalle alla porta riesce a controllare e palleggiare in area dove riesce ad andare quasi sul fondo e metterla in mezzo per il georgiano. In tutto questo, la difesa rossoblù lo ha pressato forte, ma Osimhen è riuscito comunque ad incidere.

La straordinaria azione di Victor Osimhen è stata ripresa ovunque e anche negli studi di SkySport se ne è parlato. Nel corso di Sky Calcio Club, è intervenuto anche Giorgio Chiellini, fresco di ritiro dopo aver perso in finale la MLS con i Los Angeles FC.

L’ex difensore della Juventus ha spiegato come sarebbe finita l’azione se ci fosse stato lui in campo al posto dei difensori del Cagliari.

Di seguito quanto evidenziato: