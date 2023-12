Barcellona, Deco commenta il sorteggio: parole bellissime su Messi e Maradona

Il Napoli ha pescato il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Le parole del ds del Blaugrana.

Si sono conclusi da poco i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli dovrà affrontare il Barcellona di Xavi. Il calendario della doppia sfida verrà reso noto nel pomeriggio direttamente dalla UEFA. Le partite comunque, si terranno a cavallo tra febbraio e marzo.

In Spagna non sono assolutamente contenti del sorteggio capitato al Barcellona. Gli azzurri creano più di un grattacapo alla squadra spagnolo.

Direttamente da Nyon ha parlato il ds del Barcellona, Deco.

Deco è poi intervenuto anche ai microfoni di SkySport:

“Credo sia una gara molto bella e divertente con il Napoli. Loro hanno calciatori di grande tecnica ed in grado di fare un grande calcio. Penso che stiamo giocando bene in molti momenti, a volte non ci riusciamo perché abbiamo avuto tanti infortuni. Speriamo che quando affronteremo il Napoli riavremo tutti a disposizione. per noi è molto importante”.