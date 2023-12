“Sta arrivando”: l’annuncio social del Napoli fa esultare i tifosi – VIDEO

La SSC Napoli si prepara a regalare una nuovissima sorpresa ai propri tifosi. L’annuncio via social non lascia dubbi.

L’anno nuovo si avvicina, ed in casa Napoli ci si prepara a regalare nuove sorprese ai propri tifosi. L’ultimo annuncio ha quindi lasciato pochi dubbi, con qualche anticipazione rivelata dal club via social.

Calendario SSC Napoli, l’annuncio

Anno nuovo, all’ombra del Vesuvio, significa irrimediabilmente calendario ufficiale da parte della SSC Napoli. Dopo il grande successo dell’edizione 2023 infatti, l’appuntamento per il 2024 è ormai alle porte, come annunciato dallo stesso club tramite un reel di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Un video in cui il Napoli ha ben pensato di mixare tutta la cultura presente in squadra, fra immagini della città sovrapposte a diapositive dei propri calciatori e dei propri paesi natali. “Calendario 2024 sta arrivando…stay tuned“, quanto scritto sul profilo dalla compagine. Occhi dunque ben aperti nelle prossime settimane, che in ottica Napoli si prospettano scoppiettanti.