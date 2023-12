Il Bologna batte la Roma e supera il Napoli: come cambia la classifica – FOTO

Cambia ancora la classifica di Serie A. Nuovo sorpasso ad opera del Bologna ai danni del Napoli, dopo la vittoria rossoblu sulla Roma.

Non basta la vittoria ritrovata in casa ed in campionato al Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri non sono infatti riusciti a concludere il proprio 16° turno di Serie A al quarto posto, strappatogli nuovamente dal Bologna. Il pomeriggio del Dall’Ara è stato incredibilmente infuocato, con la classifica di Serie A stravolta in seguito al risultato del match delle 18.

Il Bologna batte la Roma, come cambia la classifica del Napoli

Non si placano più le ire del Bologna di Thiago Motta, che continua a sorprendere tutti gli appassionati di calcio italiano. I rossoblu hanno infatti trionfato per 2-0 nel match delle 18 contro la Roma, parecchio penalizzata dalle assenze di Dybala e Lukaku causa infortunio e squalifica. A decidere l’incontro del Dall’Ara, quindi, Moro ed un autogol di Kristensen, che hanno portato nuovamente il Bologna al quarto posto.

Superati quindi nuovamente il Napoli, la Fiorentina nonché proprio la Roma, rispettivamente ferme a 27. Il Bologna si gode quindi la quarta piazza in solitaria a quota 28, potendo inoltre godere di un vantaggio in vista della prossima giornata. Il 17° turno di Serie A sarà infatti caratterizzato dalla sfida dell’Olimpico fra Roma e Napoli, che vedrà due inseguitrici dei rossoblu tentare di strapparsi punti a vicenda. In Romagna potranno quindi dormire sogni tranquilli ancora per un po’.