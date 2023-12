Gli chiedono di Zielinski: Marotta risponde sul suo futuro

Giungono aggiornamenti sul fronte Zielinski. Le parole sul calciatore del Napoli provengono direttamente dalla società dell’Inter.

Napoli torna a trionfare sul terreno da gioco del Maradona anche in campionato, cui successo tra le mura casalinghe non giungeva dal 27 settembre. Gli azzurri sono stati quindi bravi a strappare i 3 punti contro un ostico Cagliari, capace di barricarsi alla perfezione nella propria metà campo spaventando anche i partenopei in seguito all’improvvisa rete del pari di Pavoletti. Mazzarri è quindi riuscito a trovare una nuova vittoria nonostante le difficoltà e le pesanti assenze di Elmas e Zielinski. Quest’ultimo in particolare è inoltre tornato alla ribalta proprio quest’oggi, a causa delle ultime dichiarazioni nei propri confronti. Dichiarazioni, udite udite, provenienti direttamente dalla società Inter.

Zielinski-Inter, Marotta si esprime in diretta

L’ultima piega presa dalla travagliata storia d’amore fra Napoli e Piotr Zielinski ha alquanto caratterizzato la cronaca alle pendici del Vesuvio. Dopo aver passato un’estate intera sull’uscio, direzione Arabia ed in attesa del sostituto Gabri Veiga, il centrocampista è infatti rimasto in azzurro fra la sorpresa generale. Il tutto, però, senza accordarsi con il club per un rinnovo contrattuale, che tutt’oggi manca a distanza di 4 mesi. Con il 2024 alle porte, quindi, si è fatta sempre più strada l’ipotesi di un addio a parametro zero per Zielinski, nonostante sia il Napoli che gli agenti dell’ex Empoli continuino a professare i tanto famigerati incontri per giungere ad un accordo.

Il tempo però stringe, e manca sempre meno allo scatto della possibilità di piombare sul polacco a costo zero. Lo sanno benissimo tanti club, fra cui le nostrane Juventus ed Inter, apparse molto interessate all’attuale calciatore del Napoli. In particolare, proprio i nerazzurri sono stati più volte dipinti in ottica Zielinski, etichettato da molti come un possibile sostituto per Mkhitaryan la prossima stagione. Dopo il diffondersi di tale voci, in giro da molto, ecco però arrivare la risposta da parte dell’Inter, cui dirigenza è intervenuta sul caso.

A poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro la Lazio, match di chiusura di domenica 17 dicembre, Beppe Marotta è stato infatti ascoltato sul caso dai microfoni di DAZN. L’amministratore delegato nerazzurro ha quindi caratterizzato il pre-partita con la definitiva rivelazione in merito al caso Mkhitaryan-Zielinski. “Mkhitaryan legato a Zielinski? Non credo. Lui è un grande professionista, con una sua identità ed un suo grande valore. Non c’è da fare nessun paragone“, quanto detto da Marotta, cui parole allontanano quindi un minimo l’attuale calciatore del Napoli dallo scenario Inter.