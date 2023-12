Nonostante l’esonero avvenuto ormai un mese fa, spuntano ancora avvistamenti di Garcia in quel o vicino Napoli. L’ultima visita del francese.

Dopo appena un mese dall’addio, il Napoli di Rudi Garcia sembra già un lontano ricordo all’ombra del Vesuvio. Nonostante il tris di sconfitte contro Real Madrid, Inter e Juventus infatti, i tifosi partenopei sono tornati a sostenere gli azzurri in seguito all’arrivo di Walter Mazzarri, riuscito a trionfare al Maradona per ben 2 volte consecutive e per la prima volta dal 27 settembre. A non aver dimenticato Napoli sembrerebbe però essere proprio lo stesso Garcia, avvistato nel capoluogo campano negli scorsi giorni nonché in zona quest’oggi.

Garcia, altro avvistamento del tecnico nei pressi di Napoli

Nonostante l’esonero, Rudi Garcia è stato nuovamente avvistato in Italia, con precisione nei pressi di Napoli. Il tecnico ha infatti continuato a frequentare la città partenopea nell’ultimo mese, causa turismo o corso di Cresima da portare a termine assieme alla compagna Francesca Brienza.

Per Garcia, però, è stata quest’oggi la volta di giungere in quel di Salerno. L’allenatore francese è stato infatti avvistato in costiera amalfitana, a Ravello, proprio in compagnia della compagna sopracitata. Alcune testimonianze sono state quindi riportate da Il Quotidiano della Costiera, cui alcuni inviati hanno intercettato Garcia sul luogo nelle prime ore pomeridiane. Il tutto, approfittando dell’inaspettato incontro per porre qualche domanda all’ex Napoli. “Sono qui con la mia famiglia per godermi questi posti meravigliosi“, le parole del tecnico. I ragazzi del quotidiano sopracitato riferiscono quindi di un francese molto disponibile nel fare foto con chi ha avuto la prontezza di riconoscerlo, apparendo anche felice e rilassato in volto.