“Dovevano pagarmi”: bordata durissima di De Laurentiis, è polemica

Ancora bufera attorno ad Aurelio De Laurentiis. Le forti dichiarazioni del presidente azzurro hanno sorpreso l’opinione pubblica.

Il Napoli di Mazzarri sembrerebbe aver invertito la rotta dopo le 3 sconfitte consecutive, dato che sono finalmente arrivati 2 successi consecutivi, per lo più in casa. Nonostante ciò però, le polemiche continuano ad avvolgere il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, ancora una volta al centro della bufera. Dopo le contestazioni ad opera dei tifosi azzurri (affiancate anche dalle parole dei supporter del Bari nell’ultimo periodo), nonché lo scontro con il Comune causa stadio, ecco spuntare nuovamente ADL al centro di una particolare discussione. Le parole dell’imprenditore e proprietario della Filmauro hanno sorpreso e non poco.

De Laurentiis senza peli sulla lingua, la bordata è clamorosa

Proteste da parte dei tifosi del Napoli, scontri con i supporter del Bari e duello con il Comune campano per la concessione del Diego Armando Maradona. Le ultime due settimane non sono state certamente idilliache per Aurelio De Laurentiis fronte polemiche, con il patron degli azzurri nuovamente invischiato in alcune e pesanti discussioni. In particolare però, queste ultime sarebbero ben lontane dal calcio e dai rettangoli verdi, bensì incentrati sul cinema e sugli ultimi eventi riguardanti proprio la Filmauro. Dopo circa 40 anni infatti, il film Vacanze di Natale, diretto dai fratelli Vanzina e prodotto da Luigi ed Aurelio De Laurentiis, è infatti tornato nelle sale, riscuotendo un immenso successo. D’altronde, lo scenario era facilmente pronosticabile d’innanzi ad un tuffo nel passato e alle storiche interpretazioni di Christian De Sica, Claudio Amendola, Jerry Calà e molti altri volti noti.

A testimoniare ciò, il Corriere della Sera, che scrive di un evento di presentazione andato per il meglio. 300 persone felici, festa e tante generazioni a confronto a fungere da spettatori quello descritto dal quotidiano, che è riuscito a raccogliere anche alcune dichiarazioni al veleno da parte del presidente del Napoli. Quest’ultimo ha infatti attaccato l’hotel Posta, che ai tempi di registrazione del film negò il permesso per svolgere alcune scene all’interno della struttura.

Uno smacco di certo non dimenticato dal patron, intervenuto così sulla faccenda. “Il Posta? La situazione è molto buffa. Volevano essere pagati per farci girare al loro interno quando in realtà dovevano essere loro a pagare me per la pubblicità che gli stavo facendo“, ha commentato De Laurentiis. Dichiarazioni, queste, di certo non passate inosservate, e che hanno destato scalpore ma anche ulteriori polemiche. Ancora una volta, quindi, ADL è riuscito a catturare su di se l’attenzione dei media.