Doppia ipotesi di mercato: il Napoli prepara il colpo dalla Serie A

Si profila una doppia opzione di mercato d’innanzi al Napoli. Gli azzurri dovranno decidere su quale profilo di Serie A puntare.

Napoli e mercato invernale. Un binomio mai andato troppo d’accordo nell’era De Laurentiis, di cui ci si ricorda più delle occasioni scampate piuttosto che degli acquisti messi a segno a gennaio. La rotta è però cambiata lo scorso anno, quando gli scambi Gollini-Sirigu e Zanoli-Bereszynski smossero leggermente le acque napoletane. Acque, queste, che potrebbero tornare a muoversi anche nei prossimi giorni. Questo, a causa di due opzioni di mercato concretamente sondate da Meluso e Micheli, ora chiamati a scegliere su quale dei due profili puntare.

Faraoni o Mazzocchi per il Napoli, gli azzurri dovranno scegliere

Il mercato invernale si avvicina, e per il Napoli è giunto il momento di tirare le prime somme di questa stagione. Data la risaputa negatività di queste ultime però, ecco che i primi scenari di mercato cominciano ad aprirsi d’innanzi agli azzurri, alla ricerca di un centrocampista ma anche di un terzino destro di riserva per gennaio. Zanoli ed il suo agente chiedono infatti maggiore minutaggio e, benché il numero cinquantanove abbia fatto numerose volte ingresso in campo in questi primi mesi di Serie A, il Napoli sembrerebbe nuovamente intenzionato a mandare in prestito il calciatore.

Si è dunque fatto largo, all’ombra del Vesuvio, uno scenario già assaporato lo scorso inverno, quando gli azzurri mandarono Zanoli in prestito per 6 mesi alla Sampdoria in cambio di Bartosz Bereszynski. Ebbene, Meluso e Micheli vorrebbero ripetere la stessa e identica operazione con la Salernitana, chiedendo in cambio il napoletano e tifoso azzurro Pasquale Mazzocchi. In molti hanno infatti cominciato a prendere sul serio tale opzione, che potrebbe però portare via al Napoli molto tempo. Questo, a causa dell’importanza del calciatore nello scacchiere granata.

Molto più facile sarebbe invece la pista Davide Faraoni, già sondata in estate dagli azzurri sfruttando la vicinanza con il procuratore Mario Giuffredi. Dopo le tante voci spuntate a luglio, quando l’accordo sembrava ormai raggiunto, il terzino ex Inter ha deciso di rimanere in quel di Verona, dove le cose hanno però cominciato a girare per il verso sbagliato. Da capitano infatti, Faroni ha perso numerosi gradini nelle gerarchie, venendo scavalcato da Doig e Thcatchoua. L’attuale difensore è dunque finito incredibilmente a ricoprire il ruolo di riserva per gli scaligeri, con il Napoli pronto ad approfittarne. A differenza di Mazzocchi però, Faraoni giungerebbe all’ombra del Vesuvio a titolo definitivo, con il Verona pronto ad ascoltare offerte.