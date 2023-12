Verso Roma-Napoli, Mourinho: “Ha la pubalgia”, a rischio il titolare giallorosso

Ancora problemi in casa Roma, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Napoli. Ad annunciarlo, lo stesso José Mourinho.

L’ombra di Roma-Napoli ha cominciato ad incombere sulle due città in questione, che arriveranno alla sfida in maniera ben diversa. Gli azzurri hanno infatti ritrovato la vittoria in campionato battendo il Cagliari, con i giallorossi caduti invece al Dall’Ara e sotto i colpi di un sorprendente Bologna. Entrambe le compagini arriveranno però all’Olimpico con delle gravi assenze nel proprio scacchiere, con le parole di Mourinho che non hanno lasciato intendere cose positive nei confronti di un ulteriore titolare dei capitolini.

Mancini non al meglio, le parole di Mourinho verso Roma-Napoli

Torna a perdere la Roma, sconfitta dal Bologna in quel del Dall’Ara in un match in cui hanno senz’altro pesato le assenze di Dybala e Lukaku. Se il belga tornerà però dalla squalifica proprio in occasione del match contro il Napoli, la stessa sorte non toccherà all’argentino, che starà fermo ai box per infortunio anche sabato 23 dicembre, in occasione dell’incontro con gli azzurri.

Incontro, questo, a cui anche Houssem Aouar assisterà in tribuna, mentre le parole di José Mourinho hanno fatto sussultare i tifosi della Roma anche in ottica Mancini. Secondo il tecnico, intervenuto a DAZN nel post-partita, il centrale italiano starebbe giocando nonostante una forte pubalgia lo assalga ormai da settimane. Di certo non la migliore delle news in vista di un delicato match contro il Napoli, dove la Roma potrà però trovare conforto nelle assenze anche negli azzurri. Alla volta della Capitale, infatti, non partiranno gli acciaccati Elmas e Zielinski, cui assenze lasceranno ben scoperto il centrocampo di Mazzarri.