Uruguay, Bielsa convoca un giovane “napoletano”: è il figlio di un ex bomber del Napoli

Un uruguaiano nel Napoli? Proprio così. La notizia ha ben presto fatto il giro della città campana, nuovamente caratterizzata dalla sua solita verve sudamericana.

La storia odierna ha dell’incredibile. Una vera e propria testimonianza di un mondo senza confini, e di una Napoli sempre più connessa con il Sud America. L’essenza partenopea è infatti pronta a far battere i cuori anche in Uruguay, dove il figlio d’arte ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale. Di origine napoletane, quindi, il giovane attaccante è pronto a mettersi in luce nei prossimi mesi.

Un napoletano nell’Uruguay, è il figlio di Daniel Fonseca

I più nostalgici tifosi del Napoli ricorderanno senz’altro la figura di Daniel Fonseca. Trattasi di una prima punta uruguagia classe ’69, che fra il 1990 ed il 2001 fu impegnato in Italia con le maglie di Cagliari, Juventus, Roma ed appunto Napoli. Soprannominato “El Tigre“, Fonseca è quindi ricordato all’ombra del Vesuvio per i suoi 39 gol in 69 partite, siglati tra il 1992 ed il 1994. Oltre che dal punto di vista realizzativo però, quelli furono anni molto importanti per l’attaccante, che proprio in quel di Napoli conobbe sua moglie Lisa Adamo, che di lì a poco divenne anche la madre dei due figli del bomber.

E proprio dei due figli del bomber andremo oggi a parlare, dato che Nicolas e Matias, di sangue per metà partenopeo, hanno portato in alto l’orgoglio di Napoli anche in Sud America. Il primo dei due è infatti un mediano classe ’98, nato proprio alle pendici del Vesuvio ed assaporato anche sui campo italiani con la maglia del Novara. Quest’ultimo è quindi attualmente sotto contratto con il River Plate, che ha scelto di confermarlo in rosa dopo i tanti prestiti degli ultimi anni. A salire sulle principali pagine di cronaca, come raccontato da Il Mattino, è stato però il fratello Matias.

Prima punta classe 2001, nato a Napoli come il fratello, il ragazzo ha infatti cominciato la propria carriera nei settori giovanili di Como, Inter e Pergolettese, prima di passare a titolo gratuito al Wanders, in Uruguay, la scorsa estate. Nella prima serie uruguagia, quindi, Matias Fonseca è stato fin qui autore di 3 reti in 13 partite, valse al giovane uno splendido traguardo. Il CT della celeste Marcelo Bielsa ha infatti deciso di convocare l’attaccante nella selezione Olimpica dell’Uruguauy, che scenderà in campo in Venezuela tra 20 gennaio ed 11 febbraio per giocarsi la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Grande gioia, dunque, per i parenti del giovane Matias, riuscito a portare in alto anche l’orgoglio di Napoli.