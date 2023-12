Problemi per Mazzarri: cambio forzato in vista di Napoli-Cagliari

Possibili sorprese in formazione in casa Napoli. L’azzurro non è al meglio e potrebbe infatti partire dalla panchina in occasione del match contro il Cagliari.

Le ore 18 odierne quelle designate per dare il via alla sfida tra Napoli e Cagliari, attesa in un Maradona molto vicino al tutto esaurito. In quel di Fuorigrotta, gli azzurri torneranno a giocare dopo il successo ottenuto in settimana sul Braga, con la voglia di bissarne il trionfo in campionato. Per Mazzarri e soci non sarà però una passeggiata, anche a causa dei tanti problemi fisici accusati nell’ultimo periodo. A causa di essi, potrebbe infatti esserci una sorpresa di formazione.

Napoli-Cagliari, Zielinski verso la panchina

Le ore in attesa di Napoli-Cagliari sono state caratterizzate da un inaspettato stop per Eljif Elmas in casa azzurra, con il macedone che ha alzato bandiera bianca in vista dell’incontro del Maradona. Ad esso si è però aggiunto un ulteriore problema per Mazzarri, che ora rischia di ritrovarsi con gli uomini contati a centrocampo.

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, Zielinksi sarebbe apparso come non al meglio in occasione dell’ultimo allenamento, con le quotazioni di Jens Cajuste sensibilmente alzatesi. Le possibilità di vedere dunque lo svedese titolare al fianco di Anguissa e Lobotka sono ora ben alte, ma occhio allo scenario proposti dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano infatti, per mantenere un pizzico di offensività nel reparto, Mazzarri potrebbe concedere una chance dal primo minuto a Gianluca Gaetano.