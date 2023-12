Osimhen fa preoccupare i tifosi: le ultime sulle condizioni del nigeriano

Victor Osimhen preoccupa il Napoli e i tifosi azzurri. Problemi muscolari per l’attaccante nigeriano?

È una giornata agrodolce per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si è reso protagonista con una prestazione superlativa in occasione della sfida Napoli-Cagliari, match andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona per la 16esima giornata di Serie A. Il centravanti azzurro ha trascinato la squadra di Walter Mazzarri verso un’importante vittoria con un gol e un assist di alta scuola.

La rete è arrivata con un perentorio colpo di testa, troppo violento per permettere a Scuffet di respingerlo lontano dai pali. Mentre l’assist sfoggiato dal nigeriano, è nato da un’azione personale. Osimhen ha mandato in tilt mezza difesa rossoblù per poi innescare Kvaratskhelia, che ha trasformato l’assist in gol. Tuttavia, c’è una piccola nota amara nella prova di Victor Osimhen. A pochi minuti dalla fine del match, l’attaccante nigeriano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo per un problema alla gamba.

Osimhen preoccupa i tifosi

Dopo gol e assist, Victor Osimhen ha accusato una fitta nella zona dell’inguine. Problema che il centravanti nigeriano si è procurato dopo l’azione personale che ha portato al gol del 2-1 realizzato da Kvaratskhelia. Prima della sostituzione, l’attaccante dei partenopei ha fatto qualche prova per vedere se il dolore si faceva sempre più costante. Tuttavia, Mazzarri ha preferito optare per il cambio.

Con l’uscita anticipata dal terreno di gioco, ha preso vita una concreta preoccupazione tra i tifosi azzurri, ma sopratutto nello staff di mister Walter Mazzarri. Dato il problema alla gamba, il tecnico toscano della squadra azzurro ha preferito chiamare in panchina Victor Osimhen, attuando una sostituzione precauzionale. Nonostante il cambio avvenuto all’82esimo, che ha visto subentrare Gianluca Gaetano, non sembra essere nulla di preoccupante.

Le condizioni fisiche dell’attaccante niergiano saranno valutate attentamente dallo staff medico azzurro, ma lasciano pensare che non sia nulla di preoccupante.