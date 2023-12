Meret risponde alle critiche, parole da leader per l’azzurro: avete sentito?

Il Napoli torna alla vittoria in campionato battendo in casa il Cagliari di Ranieri per 2-1. Meret analizza la vittoria nel post gara.

Dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Juventus, il Napoli di mister Walter Mazzarri torna alla vittoria in campionato. Gli azzurri si sono imposti allo stadio Diego Armando Maradona nel match casalingo contro il Cagliari di Claudio Ranieri, valevole per la 16esima giornata di Serie A.

Il Napoli di Walter Mazzarri inizia a dare uno spiraglio di continuità nei risultati. Dopo la vittoria in contro il Braga, i partenopei agganciano il secondo successo consecutivo ai danni del Cagliari di Claudio Ranieri. I partenopei hanno messo le mani sui tre punti mandando al tappeto i sardi con il punteggio di 2-1, maturato grazie ai gol di Osimhen e Kvaratskhelia. Una vittoria che da entusiasmo agli azzurri, così come confermato da Alex Meret nel post match

Al termine del match, Alex Meret ha analizzato la vittoria azzurra ai microfoni di DAZN: “Gol annullato a Osimhen? Ero lontano, non ho capito bene. Intervento nel primo tempo? È stata una parata imporntate su Nandez nell’unica occasione che hanno creato nella prima frazione. Abbiamo gestito bene, siamo stati bravi a trovare la vittoria. Già con la partita col Braga, è tornato l’entusiasmo. Questa vittoria deve essere un punto di partenza per continuare a vincere e trovare la continuità che c’è mancata. Col Cagliari è stata una partita molto nervosa, ma siamo stati bravi portarla a casa. Dobbiamo riabituarci alla vittoria, abbiamo perso troppi punti. Adesso torneremo a dare il massimo”.