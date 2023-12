Zielinski-Napoli, rinnovo bloccato: la possibile soluzione finale

Tempo di rinnovi in casa Napoli. Non solo Victor Osimhen: in bilico anche il futuro in azzurro di Piotr Zielinski.

La stagione del Napoli non è sicuramente partita al meglio. Gli azzurri, partiti per difendere lo scudetto vinto nella passata stagione, si ritrovano dopo quindici giornate fuori da ogni lotta per il titolo. Soprattutto nelle fasi iniziali, uno dei pochi a salvarsi è stato Piotr Zielinski. Dopo un’estate travagliata e conclusa con il forte desiderio di restare all’ombra del Vesuvio, il polacco ha dimostrato di amare la magia azzurra.

Rinnovo Zielinski: le ultime in casa Napoli

Come detto l’estate di Zielinski non è stata assolutamente semplice. Il polacco è stato ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita, salvo poi ripensarci per poter continuare la sua carriera a Napoli.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e al momento non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo. Il desiderio del polacco è quello di continuare a vestire la maglia azzurra, ma bisogna anche trovare un accordo con il Napoli che sta ancora lavorando per ridurre il monte ingaggi.

L’edizione odierna de “Il Mattino” ha spiegato nel dettaglio a che punto sono i dialoghi per il rinnovo. Zielinski, già da febbraio, potrà firmare un nuovo contratto con qualsiasi altro club e lasciare Napoli a parametro zero. Su di lui ci sono già Juventus e Inter.

L’incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza azzurra non c’è ancora stato. Tra le parti solo qualche telefonata interlocutoria. La sensazione è che, come nel caso di Dries Mertens si vada per una soluzione last minute in estate.