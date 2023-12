Rinnovo automatico, clausola attivata: resta ancora al Napoli

Il Napoli lavora a diversi rinnovi. Gli azzurri hanno scelto la strategia per il futuro del giocatore: resta al Napoli.

Il Napoli è riuscito a conquistare il primo obiettivo stagionale. Gli azzurri, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Braga allo Stadio Maradona sono riusciti a conquistare gli ottavi di finale di Champions League. Il percorso europeo, con ogni probabilità, sarà più complicato dello scorso anno. Gli azzurri, infatti, si sono qualificati come secondi nel girone alle spalle del Real Madrid. Mai come quest’anno era importante chiudere in testa perchè in tutti i gironi le squadra che, almeno sulla carta, sono le più forti hanno vinto il proprio girone. Le possibili avversarie del Napoli, dunque, sono Bayern Monaco, Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Real Sociedad e Barcellona.

La sfida contro il Braga ha permesso al Napoli di tornare alla vittoria allo Stadio Maradona. L’ultima volta che gli azzurri avevano vinto di fronte ai propri tifosi era addirittura il 27 settembre scorso. La prestazione del Napoli è stata buona anche se, come ribadito anche da Giovanni Di Lorenzo, il lavoro da svolgere è ancora molto. La squadra deve ritrovare compattezza difensiva. Le occasioni concesse ad una squadra modesta come il Braga sono troppe. Nella sfida europea, però, si sono distinti Natan che è stato eletto come migliore in campo e Alex Meret autore di una parata fondamentale.

Svelata la situazione di Meret per il futuro

Alex Meret è stato uno degli uomini più bersagliati in questo avvio di stagione deludente. I tifosi azzurri hanno criticato duramente Meret in questi primi mesi di stagione. Il suo futuro è in bilico. Lo scorso anno ha rinnovato fino al 2024 e come per Piotr Zielinski c’è bisogno di un prolungamento.

L’edizione odierna de “Il Mattino” svela la situazione contrattuale relativa al futuro del portiere friulano. Secondo il quotidiano, il Napoli non è assolutamente preoccupato in merito al futuro del suo estremo difensore. Gli azzurri, infatti, hanno a favore una clausola all’interno del contratto che permette il prolungamento unilaterale per un’altra stagione.

La strategia del Napoli, dunque, è quella di attivare questa clausola e poi decidere come meglio crede il futuro tra i pali della squadra. Non è impossibile pensare, dunque, che nonostante il prolungamento di un anno, il Napoli non scelga di cedere Meret se le sue prestazioni non dovessero soddisfare il club.