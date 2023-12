Nuova Supercoppa Italiana, cambiano ancora le date: quando si gioca e quanto incassa il Napoli

Il nuovo format della Supercoppa Italiana rivoluziona il calendario del Napoli, quando si giocherà e soprattutto quanto incassano ora i club.

Concentrazione sul presente, ma anche un occhio rivolto al prossimo futuro. Il Napoli di Walter Mazzarri deve rialzare la testa dopo le recenti sconfitte subite in Serie A con Inter e Juventus. Importantissimo, in tal senso, sarà il match con il Cagliari da giocare allo stadio Maradona. Gli azzurri sono alla ricerca dei tre punti che riavvicinerebbero la squadra all’obiettivo del quarto posto in campionato.

Altro obiettivo da non sottovalutare quest’anno è la Supercoppa Italiana, che permetterebbe al Napoli di mettere in bacheca un nuovo trofeo. Il nuovo format della competizione prevede una Final Four con Semifinali da giocare in Arabia Saudita, gare che gioco forza incideranno anche sul calendario delle squadre di Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport anticipa che le date scelte per disputare la competizione. Inizialmente programmata dal 4 all’8, la Supercoppa Italiana si giocherà dal 18 al 22 gennaio 2024.

Il 18 gennaio si disputerà la prima semifinale, Napoli-Fiorentina, il 19 gennaio l’altra semifinale, Inter-Lazio, mentre la finalissima si giocherà il 22 gennaio. In Arabia Saudita avrebbero preferito che la Supercoppa Italiana si giocasse in date differenti per non intasare il calendario: dal 10 al 14 gennaio è infatti prevista anche la Supercoppa di Spagna, con le semifinali Real Madrid-Atletico Madrid e Osasuna-Barcellona, ma la Lega Serie A e i club italiani si sono fortemente opposti a questa proposta, confermando le date.

Quando si recuperano le gare di Serie A

Dunque, per il Napoli non sarà possibile giocare la sfida con il Sassuolo del 21 gennaio, per questo sarà disposto il rinvio del match – la notizia dovrà essere ufficializzata in giornata dalla Lega -, che sarà recuperato (con le altre gare di Inter, Fiorentina e Lazio, ndr) tra febbraio e marzo. Le date verranno decise in base ai sorteggi e al calendario delle coppe europee: le quattro squadre coinvolte sono, infatti, ancora in corsa tra Champions League e Conference League.

I ricavi

Infine c’è un ultimo aspetto che riguarda strettamente i motivi economici, ovvero ciò che poi ha realmente fatto propendere le società italiane a scegliere Riad come sede della nuova Supercoppa Italiana. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina incasseranno 23 milioni di euro, di cui 7 alla formazione che alzerà il trofeo, per disputare la Supercoppa in Arabia Saudita. Una cifra decisamente allettante a cui vanno aggiunti i ricavi derivanti dai diritti tv, acquistati da Mediaset: l’emittente lombarda trasmetterà le tre gare in diretta su Canale 5.