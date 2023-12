Mazzarri esulta, altro recupero in arrivo: succederà con il Cagliari

Ottime notizie per Walter Mazzarri: il tecnico pronto a recuperare un titolarissimo in vista della sfida al Cagliari.

Il Napoli non sta vivendo un’annata facile. Gli azzurri sono fuori da ogni lotta per il titolo dopo sole 15 giornate di Serie A. Il Napoli, inoltre, ha dovuto affrontare anche un cambio di allenatore, passando da Rudi Garcìa a Walter Mazzarri.

La missione del tecnico di San Vincenzo non è facile. Il tecnico deve risollevare la squadra sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. La preparazione atletica svolta da Garcìa nel corso degli allenamenti di quest’estate non ha dato i frutti sperati e il Napoli ha perso gamba e brillantezza.

Gli infortuni di natura muscolare, poi, si sono moltiplicati in questo avvio di stagione. Tra questi c’è anche quello di Mario Rui.

Recupero Mario Rui: Mazzarri attende buone notizie

Mazzarri nelle ultime settimane ha dovuto far fronte anche ad un’emergenza imprevista sulla fascia sinistra. Mathias Olivera si è infortunato contro l’Atalanta e tornerà nel 2024. Mario Rui, invece, si è fatto male all’adduttore nel corso di Napoli-Empoli, ultima gara di Rudi Garcìa sulla panchina del Napoli.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela importanti novità in merito al recupero del terzino sinistro. Secondo quanto riportato dalla “Rosea“, nella giornata di oggi Mario Rui si sottoporrà agli esami strumentali per capire se la lesione di medio grado sia definitivamente guarita. In caso di esito positivo, Walter Mazzarri potrebbe convocarlo in vista del match di domani contro il Cagliari.

Mario Rui, ovviamente, non ha i 90′ nelle gambe e per questo motivo da titolare dovrebbe partire comunque Natan che contro il Braga ha dimostrato di essere migliorato molto soprattutto in fase offensiva. Mario Rui, comunque, potrebbe diventare utile a gara in corso per mettere minuti nelle gambe.