L’agente aggiorna sul rinnovo: “Siamo in contatto con il Napoli”, lo scenario favorisce il calciatore

Si torna a parlare di Alex Meret ed in particolare del rinnovo del portiere del Napoli. Le ultime dichiarazioni da parte dell’agente.

Vi è ancora incertezza in casa Napoli in merito al rinnovo di Alex Meret. Il portiere azzurro è infatti ancora nel limbo fra scadenza e prolungamento di contratto, con l’agente Federico Pastorello che ha già ribadito più volte che l’opzione addio a parametro zero non è prevista da nessuna delle due fazioni. Lo stesso procuratore del calciatore ha quindi rinnovato le proprie dichiarazioni tramite aggiornamenti rilasciati a TMW Magazine.

Rinnovo Meret, il punto della situazione

Appare ancora in scadenza nel 2024 il contratto di Alex Meret, cui futuro suggerisce ad un addio a parametro a zero dal Napoli. In realtà, tale scenario non rappresenta un’opzione concreta, dato che l’agente del calciatore ha più volte ribadito di essere in contatto con la società per strappare un rinnovo per il proprio assistito. In particolare, lo stesso procuratore ha dispensato nuovi aggiornamenti. “Meret a Napoli si sente a casa e la disponibilità per trovare un prolungamento di contratto c’è. I dialoghi sono aperti e stiamo cercando di trovare un accordo con la società“, le dichiarazioni di Pastorello a TMW Magazine, che trovano conferma in un ulteriore scenario.

Sebbene in estate tutto avesse fatto pensare ad un addio di Meret nel 2024 causa subentro di Elia Caprile, tale piano del Napoli è stato ampiamente scombussolato. L’ex portiere del Bari ha infatti perso il posto da titolare in quel di Empoli, causa infortuni e prestazioni negative. A causa di ciò, la crescita personale di Caprile è stata ampiamente rallentata, spingendo dunque il Napoli alla ricerca di un nuovo accordo con Meret.