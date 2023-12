Ingaggio, clausola “alla Kim” e diritti d’immagine: cosa chiede Osimhen per rinnovare

In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Victor Osimhen: svelata quando può arrivare la firma e le richieste per il prolungamento.

Tra Victor Osimhen e il Napoli sembra essere tornato il sereno. Sono stati mesi difficili quelli che il centravanti nigeriano e il club partenopeo hanno dovuto affrontare. Tutto, ovviamente, è iniziato questa estate. A causa del contratto in scadenza nel 2025, il Napoli si è mosso per rinnovare il contratto della sua stella. Tra Dimaro e Castel di Sangro ci sono stati circa 10 incontri tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda.

Sul finire dell’estate, con il Napoli che ha rifiutato anche diverse offerte dall’Arabia Saudita, sembrava che l’accordo fosse stato trovato e che bisognava solo formalizzare il rinnovo di contratto. Così, però, non è stato. L’annuncio per il prolungamento, infatti, non è mai arrivato. Anzi, Osimhen e il Napoli hanno dovuto affrontare una vera e propria crisi matrimoniale. Il centravanti azzurro è andato su tutte le furie in seguito alla pubblicazione di un TikTok ironico in merito all’errore dal dischetto contro il Bologna. Il neo Pallone d’Oro africano ha anche minacciato di procedere per vie legali.

Rinnovo Osimhen: quando può arrivare la firma

Ora le acque tra Victor Osimhen e il Napoli si sono calmate. Nelle ultime settimane, infatti, sono ripresi i contatti tra le parti per discutere del rinnovo di contratto.

Gli incontri tra l’entourage del giocatore e la dirigenza azzurra sono sempre più frequenti. Questa volta il rinnovo sembra davvero vicino. Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo contratto di Osimhen avrà valenza fino al 2026 e farà diventare Osimhen il giocatore più pagato della Serie A.

All’interno del contratto sarà presente anche una clausola rescissoria che si aggirerà attorno ai 130-140 milioni di euro e potrebbe essere parametrata alla potenza economica dell’acquirente come nel caso di Kim MinJae. Osimhen, poi avrebbe chiesto anche la possibilità di gestire i propri diritti d’immagine.

Sempre secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono delle novità riguardo alle tempistiche del nuovo contratto.

Sia il Napoli che l’agente del giocatore, infatti, vorrebbero chiudere prima della partenza di Osimhen in Coppa d’Africa. Il torneo inizierà il prossimo 14 gennaio. Il rinnovo di Osimhen, dunque potrebbe essere un regalo di Natale o al massimo per iniziare bene il nuovo anno. Il Corriere dello Sport, inoltre fa sapere che Calenda e De Laurentiis saranno presenti entrambi domani allo Stadio Maradona per Napoli-Cagliari e che potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti.