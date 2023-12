“Il Napoli ha fretta”, nuovi aggiornamenti sul futuro di Osimhen

Ancora novità sul’affare Osimhen. Spuntano nuovi aggiornamenti circa il rinnovo nonché le volontà da parte di De Laurentiis e del Napoli.

La vicenda Osimhen ha ormai monopolizzato completamente l’attenzione in casa Napoli, dove i tifosi chiedono a gran voce il rinnovo del campione nigeriano. Il tutto ha infatti subito una corposa accelerata nelle ultime settimane, ma la firma ufficiale ancora manca. Sul futuro dell’attaccante giungono quindi novità da parte di Sky.

Il Napoli affretta i tempi, novità su Osimhen

Sembrava tutto fatto, eppure la redazione di SkySport ha rivelato novità significative sul futuro di Osimhen. In particolare, secondo l’emittente satellitare vi sarebbe stato un ulteriore incontro fra De Laurentiis e Calenda, nella quale la quadre definitiva non sarebbe ancora stata trovata. Le voci parlano però di un club azzurro volenteroso di concludere la trattativa entro la fine del 2023.

Questo perché, sempre secondo Sky, l’agente del calciatore potrebbe rivelarsi non disponibile ed aperto al dialogo nell’anno nuovo. Il Napoli quindi accelera, con il fulcro del caso che si riconferma essere ancora una volta la clausola rescissoria. Osimhen e Calenda vorrebbero infatti diminuire leggermente le richieste azzurre di 140 milioni, per permettere a più club di prendere in considerazione l’acquisto del nigeriano nelle prossime estati.