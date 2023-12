Demme in Serie A, proposto uno scambio al Napoli

Diego Demme è sempre più ai margini del Napoli. Il centrocampista azzurro può restare in Serie A grazie ad uno scambio.

Uno dei problemi all’interno della rosa del Napoli è certamente a centrocampo. Come già accaduto nella passata stagione, quando il Napoli ha comunque trionfato in Serie A, manca un vice Lobotka. Spalletti prima e Mazzarri ora, infatti, quando sono costretti a sostituire Lobotka non possono inserire un giocatore con caratteristiche simili.

In realtà, in rosa ci sarebbe un giocatore che a Napoli ha fatto anche discretamente bene all’inizio della sua avventura partenopea. Si tratta di Diego Demme. Il centrocampista tedesco, però è ai margini del progetto.

Futuro Demme, proposta di scambio dalla Serie A

Demme, ormai, sta vivendo questi mesi in maglia Napoli da separato in casa. In estate non è stato possibile trovare una sistemazione e, dopo averlo messo inizialmente fuori rosa, è stato reintegrato.

Il mercato di gennaio, dunque, rappresenta un’occasione per provare a cederlo prima della scadenza del contratto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Demme abbia molto mercato in Serie A.

Sempre secondo il quotidiano pare che al Napoli sia stato proposto uno scambio alla pari da parte della Salernitana. I granata, infatti, sarebbero disposti a cedere Pasquale Mazzocchi in uno scambio, ma non per Alessandro Zanoli. Diego Demme, infatti, sembra essere il preferito di Filippo Inzaghi.

Per la Salernitana, c’è da superare la concorrenza dell’Hellas Verona che nello scambio, invece, proporrebbe Davide Faraoni, vecchio pallino azzurro.