De Laurentiis a Venezia per il Gran Premio Internazionale: premio anche per il Napoli

Continuano a giungere riconoscimenti nei confronti del Napoli e di Aurelio De Laurentiis. La stagione scudettata azzurra ha infatti colpito ancora, regalando al presidente degli azzurri due ulteriori premi da inserire nella propria personale bacheca.

Gran Premio internazionale di Venezia, due premi per De Laurentiis

Fa incetta di premi anche in quel di Venezia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ospite al Gran Premio internazionale del capoluogo veneto infatti, al patron degli azzurri sono stati conferiti ben due Leoni d’Oro. Il primo, in particolare, non è altro che un riconoscimento alla SSC Napoli per la stagione 22/23, causa meriti sportivi.

Al Gran Premio Internazionale di Venezia per due Leoni d’Oro. Uno alla “Società Sportiva Calcio Napoli* – Leone d’Oro per Meriti Sportivi. Uno personale, Leone d’Oro per l’Imprenditoria pic.twitter.com/BmOG4LqRT7 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 15, 2023

Il secondo, invece, riguarda proprio De Laurentiis in persona. Quest’ultimo è stato infatti premiato nella categoria “Imprenditoria” a causa dei propri successi personali, anche extra-calcio, ottenuti nel 2023 Lo stesso ADL si è quindi annunciato fiero di tali eventi attraverso un post rilasciato sul social network X.