Calciomercato Napoli, altri due club di Serie A vogliono Mazzocchi

Il Napoli cerca rinforzi a gennaio per tornare competitivo; concorrenza agguerritissima per uno degli obiettivi principali degli azzurri.

L’avvio di stagione del Napoli non ha certamente soddisfatto le aspettative. Gli azzurri erano partiti per difendere lo scudetto conquistato la scorsa stagione ma dopo quindici giornate si ritrovano addirittura a 14 punti dall’Inter capolista.

Mercato Napoli, sfuma un obiettivo per gennaio?

Il Napoli deve assolutamente risalire la classifica. Gli azzurri hanno tutte le qualità per farlo e lottare quantomeno per il quarto posto. Il Napoli, però, a gennaio investirà sul mercato per rinforzare la rosa e rendere la missione piazzamento in Champions League più semplice per Walter Mazzarri.

Uno dei rebus da sciogliere per il Napoli è sicuramente quello relativo ad Alessandro Zanoli. Il classe 2000, bloccato da Di Lorenzo non trova mai spazio. Per questo motivo il Napoli starebbe valutando una trattativa in stile Bereszynski, ovvero uno scambio di prestiti, per garantirgli maggiore continuità.

L’indiziato numero uno è Pasquale Mazzocchi, che nella passata stagione ha fatto molto bene. Come viene riportato da Tuttosalernitana, però, la concorrenza per l’esterno napoletano è folta. Su Mazzocchi, infatti, non c’è solo il Napoli, ma anche la Fiorentina che ha perso fino a fine stagione Dodo. Oltre alla viola, può rientrare forte su Mazzocchi anche il Torino.