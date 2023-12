Allenatore Napoli, De Laurentiis non molla: continua l’apprezzamento dopo il rifiuto estivo

A Napoli si torna nuovamente a parlare della questione allenatore. Le ultime voci hanno infatti catturato l’attenzione all’ombra del Vesuvio.

Ha ritrovato la vittoria al Maradona il Napoli di mister Walter Mazzarri, ora in fase di preparazione in vista dell’incontro di Serie A contro il Cagliari. Riuscire a trovare nuovamente i 3 punti in quel di Fuorigrotta anche in campionato potrebbe infatti rappresentare un ottimo passo in avanti per gli azzurri, chiamati a sopperire agli ultimi risultati negativi in competizione. E mentre tutta Napoli si affida dunque ai calciatori azzurri nonché al proprio nuovo allenatore, ecco arrivare nuove voci inerenti proprio a tale scenario. A rivelare le ultime indiscrezioni ci ha pensato la redazione di Sportitalia.

Napoli, continua il flirt con Palladino

Il ritorno di Walter Mazzarri all’ombra del Vesuvio è stato senz’altro accolto con sentimenti contrastanti dai vari tifosi del Napoli, ancora scossi dalla piega presa dall’attuale stagione in corso. Più volte i media hanno infatti dipinto il toscano come semplice traghettatore con la quale sostituire il ricordo di un non sufficiente Garcia. Per Mazzarri dunque, salvo clamorosi ribaltoni di fine stagione, l’avventura in quel di Napoli finirà con ogni probabilità a giugno. Tutto ciò aprirebbe dunque d’innanzi a De Laurentiis e al proprio staff una nuova corsa all’allenatore, per cercare di tornare a competere assiduamente per lo Scudetto.

Sul caso è anche intervenuto da poco Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia che ha rivelato alcuni aspetti in orbita Napoli. Secondo quest’ultimo infatti, oltre alle solite voci su Conte, Italiano e Thiago Motta, alle pendici del Vesuvio si parla ancora e concretamente di Raffaele Palladino. De Laurentiis sarebbe infatti notevolmente attratto dall’idea di portare l’attuale allenatore del Monza in azzurro, oltre che non intenzionato ad arrendersi dopo quanto accaduto in estate. Il rifiuto incassato dal club partenopeo in quel di giugno non è infatti bastato a far definitivamente culminare l’interesse.

Le quotazioni di quest’ultimo si sono però ulteriormente innalzate anche a causa dell’ottimo rendimento del Monza fin qui, che hanno cominciato a far orbitare l’ex Juventus anche in ottica big club. Anche il Napoli andrà quindi preso in considerazione sotto questo aspetto, con tale scenario che presenta però molti dubbi da sciogliere. Anche Palladino è infatti un fedele fruitore della difesa a tre, che i partenopei hanno più volte rigettato anche dopo l’arrivo di Mazzarri. Si attendono dunque nuovi aggiornamenti sul caso, con le voci che però evidenziano il già ampio lavoro condotto fin qui da De Laurentiis e dal suo staff.