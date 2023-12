Verso Napoli-Cagliari, possibile forfait in attacco per Ranieri

Domani pomeriggio il Napoli sfiderà il Cagliari allo Stadio Maradona. Le ultime sui sardi alla vigilia della sedicesima giornata di Serie A.

Il Napoli è chiamato a conquistare i tre punti nel match di domani contro il Cagliari. Gli azzurri, infatti, sono scivolati al sesto posto e devono assolutamente risalire la classifica. Per il Napoli, infatti, è fondamentale centrare un piazzamento Champions in vista della prossima stagione.

L’avversario che Di Lorenzo e compagni dovranno affrontare è certamente complicato. Il Cagliari, infatti viene da una clamorosa vittoria in rimonta sul Sassuolo nei minuti finali.

Napoli-Cagliari: le ultime sui sardi

Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa di Claudio Ranieri. Il tecnico ha spiegato come il match sarà molto difficile per la compagine sarda.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport mette in risalto le belle parole che Claudio Ranieri ha speso per Napoli e i napoletani.

Poi il tecnico del Cagliari ha svelato di aver chiesto maggiore attenzione ai suoi soprattutto nei minuti iniziali. In questa stagione, infatti, è stato l’approccio al match a penalizzare molte volte il Cagliari. Nei finali di match, invece, ci ha pensato Leonardo Pavoletti a mettere le cose a posto. Il Napoli, dunque, è avvisato.

In casa Cagliari c’è ancora in dubbio la presenza di Gianluca Lapadula. L’ex Milan non è certo di poter giocare domani e Claudio Ranieri ha rivelato che deciderà solo all’ultimo se impiegare o meno l’italo peruviano.