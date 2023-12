Verso Roma-Napoli, Mourinho perde un titolare: l’annuncio

Si ferma un altro tassello in casa Roma, quando mancano ormai meno di 10 giorni all’atteso big match contro il Napoli. Le ultime news.

Roma-Napoli si avvicina, e per i giallorossi è arrivato il momento di fronteggiare un nuovo infortunio. Per il match dell’Olimpico, previsto alle ore 20.45 di sabato 23 dicembre, Mourinho potrebbe infatti rinunciare ad un’ulteriore pedina oltre che a Paulo Dybala. Le condizioni sono quindi da valutare.

Verso Roma-Napoli, si ferma Aouar

Non sono di certo positive le ultime notizie che giungono fronte Roma. In occasione del match di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol infatti, il centrocampista Houssem Aouar ha accusato un problema fisico nella prima frazione di gioco, riuscendo però a rimanere sul campo fino al 45° minuto. Al rientro dall’intervallo però, l’ex Lione è stato sostituito da Stephan El Sharaawy, suggerendo quindi ai tifosi un problema serio.

A confermare tale scenario, quindi, lo stesso Mourinho, che nelle interviste post-partita ha annunciato un problema muscolare per il proprio calciatore, che lo terrà fuori per la sfida di domenica contro il Bologna. Si attendono dunque responsi medici ufficiali in merito alle condizioni di Aouar, che in caso di fastidio grave potrebbe accomodarsi in tribuna, al fianco di Paulo Dybala, anche in occasione di Roma-Napoli.