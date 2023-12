Torino-Napoli, biglietti del settore ospiti in vendita da lunedì: prezzi e modalità d’acquisto

Il Napoli ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per Torino-Napoli, gara che chiuderà il girone d’andata per gli azzurri.

Sono settimane complicate per il Napoli. Gli azzurri, infatti, sono scivolati al sesto posto in campionato dopo le sconfitte contro Inter e Juventus. Ora, archiviata la pratica Champions League, il Napoli ha il dovere di risalire la classifica. Fino a febbraio, inoltre, Walter Mazzarri potrà concentrarsi unicamente sulla Serie A per provare a ridare linfa alla squadra.

La prossima giornata di campionato si terrà sabato alle ore 18 al Maradona. Il Napoli ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri. Poi gli azzurri dovranno affrontare la Roma, il Monza e il Torino che chiuderà il girone d’andata dei partenopei.

Torino-Napoli: prezzi e modalità d’acquisto per il settore ospiti

Il girone d’andata del Napoli si chiuderà il 7 gennaio prossimo a Torino dove il Napoli affronterà i granata di Ivan Juric.

Gli azzurri vorranno iniziare il 2024 con un risultato positivo, ma le squadre di Juric sono sempre state molto ostiche per Di Lorenzo e compagni.

Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha informato i tifosi in merito alle modalità d’acquisto per i biglietti riservati al settore ospiti in occasione di Torino-Napoli.

Secondo quanto si evince dal comunicato, la vendita dei tagliandi inizierà da lunedì 18 dicembre alle ore 12:00. La vendita sarà effettuata esclusivamente su VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket. Solo i possessori della Fidelity Card del Napoli potranno acquistare i biglietti.

Il Napoli, poi, ha comunicato anche il prezzo dei biglietti. Il costo di un singolo tagliando è di 29 euro.