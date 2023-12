Sorpresa Politano: c’è l’annuncio ufficiale del Napoli

Arriva l’annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli circa il riconoscimento conferito all’azzurro. Il comunicato del club.

Dopo la qualificazione raggiunta per gli ottavi di Champions League, il Napoli di Walter Mazzarri è già pronto a voltare pagina, facendo un ampio tuffo nel passato. Al Maradona, il 16 dicembre alle ore 18, è infatti atteso il Cagliari di mister Ranieri, con i due allenatori che si troveranno così d’innanzi alle proprie ex squadre. Una sfida alla quale i sardi arriveranno quindi in pompa magna dopo quanto successo nello scorso turno con il Sassuolo, con i partenopei che d’altro canto dovranno riuscire a sfatare il tabù Maradona anche in Serie A.

A dare una mano a Walter Mazzarri potrebbe quindi esserci Matteo Politano, in gran spolvero in questo inizio stagione. Il Napoli ne ha da poco comunicato la news a sorpresa.

MVP di novembre, il Napoli premia Politano

Continua a collezionare riconoscimenti su riconoscimenti Matteo Politano, rivelatosi essere forse l’unica figura costante di questo Napoli da inizio stagione. L’ala destra ha infatti cominciato alla grande la propria annata, siglando 6 reti e 3 assist in appena 21 presenze, difatti triplicando già a dicembre i numeri messi a referto nel 2022/23. Il tutto ha quindi portato il club partenopeo rendere l’ex Inter uno dei candidati al titolo di MVP del mese di novembre, con la scelta dei tifosi caduta proprio su Politano. Ad annunciarlo, la stessa SSC Napoli, tramite il seguente comunicato rilasciato sui social nonché sul proprio sito personale:

“Matteo Politano eletto MVP di Novembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato l’attaccante come miglior giocatore del mese. Politano è stato gran protagonista di questo inizio stagione con 21 presenze, 6 reti e 3 assist. Nel mese scorso, oltre alle eccellenti prestazioni, ha segnato un gol all’Union Berlin che è valso un punto importante per il passaggio del turno nel Girone Champions e la qualificazione agli ottavi di finale. Complimenti a Matteo, MVP di Novembre powered by MSC!”

Nonostante i dati raccolti in quel di novembre, in cui ha totalizzato solo una rete contro l’Union Berlino, possano dire il contrario, Politano ha dimostrato ampiamente sul campo di meritare tale premio. Apparso sempre come uno dei più pimpanti, l’azzurro è stato fondamentale anche in tutti i match giocati sotto la gestione Walter Mazzarri. Emblematica è infatti la prestazione messa a referto contro l’Inter, dove l’ala partenopea ha spaventato per 2 volte Sommer sfiorando dei veri e propri eurogol. La cosa sicura è che, dovesse Politano concludere la propria stagione su tali ritmi, l’ex Sassuolo potrebbe rientrare molte altre volte fra i candidati al titolo di MVP mensile sponsorizzato da MSC.