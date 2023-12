“Sarà un problema, la Juve vuole strapparlo al Napoli”, soffiata dell’agente

Il Napoli rischia di perdere un pezzo fondamentale del proprio scacchiere tattico. La rivelazione di mercato arriva in diretta.

Il primo obiettivo stagione è stato raggiunto dal Napoli. Gli azzurri, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Braga di martedì sera, sono riusciti a portarsi a casa la qualificazione agli ottavi di Champions League. Un traguardo non scontato alla luce dei risultati deludenti che hanno costellato la prima parte di stagione del Napoli. Gli azzurri, però, non sono riusciti a passare come testa di serie nel girone a causa di un Real Madrid impeccabile guidato da uno straordinario Jude Bellingham. Questo, con ogni probabilità, costringerà il Napoli ad una doppia sfida complicatissima agli ottavi di finale. Le possibili avversarie degli azzurri in Champions League, infatti, sono Bayern Monaco, Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Real Sociedad e Barcellona.

I sorteggi si terranno a Nyon il prossimo 18 dicembre, ma Walter Mazzarri non penserà alla Champions League fino a febbraio quando si giocheranno effettivamente gli ottavi di finale. L’attenzione del tecnico di San Vincenzo, infatti, è tutta rivolta al campionato per provare a risalire la classifica e riportare il Napoli tra le posizioni di testa. Dopo la sconfitta esterna contro la Juventus, infatti, il Napoli è scivolato addirittura al sesto posto, scavalcato dal Bologna di Thiago Motta.

Dall’arrivo di Mazzarri sulla panchina azzurra, la squadra ha dato dei segnali positivi, ma il tour de force che ha dovuto affrontare non ha concesso agli azzurri di portare a casa dei buoni risultati. La squadra, però, è compatta attorno al proprio traghettatore e nelle prossime settimane punta a vincere più partite possibili.

Attento Napoli: può partire già a gennaio

Mazzarri proverà a riportare il Napoli tra le prime quattro, ma è innegabile che a questa squadra manchino dei giocatori fondamentali in alcune zone di campo. Per questo motivo, i tifosi azzurri attendono con ansia il mercato di gennaio nella speranza che possano arrivare rinforzi utili alla causa azzurra.

A gennaio, però, il Napoli deve stare molto attento anche alle dirette rivali che proveranno a strappare agli azzurri alcuni dei pezzi pregiati.

Secondo quanto affermato da Paolo Palermo, noto agente, ai microfoni di Radio Crc, pare che il Napoli debba prestare particolare attenzione alla situazione relativa a Frank Anguissa. Nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento da parte della Juventus per il centrocampista camerunese.

Ora, invece, pare che i bianconeri abbiano iniziato a corteggiare seriamente il numero 99 azzurro per portarlo a Torino già a gennaio e rinforzare il centrocampo dopo le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

