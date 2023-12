“Risultato bugiardo, sono stati sfortunati”: dichiarazione a sorpresa dopo la partita del Napoli

Il noto giornalista sorprende tutti dopo la partita del Napoli: “Risultato bugiardo, sono stati sfortunati”.

La stagione del Napoli è stata molto deludente fino a questo momento. Gli azzurri, infatti, non sono riusciti a ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione. Soprattutto con Rudi Garcìa in panchina la squadra è sembrata svuotata e non in grado di tenere il campo. L’arrivo di Walter Mazzarri ha certamente portato una ventata d’aria fresca e le prestazioni sono state sicuramente più positive. Con Mazzarri in panchina, poi, il Napoli è riuscito a blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La vittoria per 2-0 sul Braga di martedì sera ha certificato l’approdo agli ottavi senza particolari problemi. Ora, con ogni probabilità, i sorteggi costringeranno il Napoli ad un avversario molto ostico. Le possibili avversarie del Napoli, infatti, sono Bayern Monaco, Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Real Sociedad e Barcellona.

Almeno fino al prossimo febbraio, però, il Napoli non penserà agli impegni europei. L’attenzione degli azzurri, ora, è tutta rivolta al campionato. Dopo le sconfitte contro Inter e Juventus, infatti, il Napoli è scivolato addirittura al sesto posto in classifica. Anche il Bologna di Thiago Motta ha scavalcato gli azzurri. Ora, il Napoli è chiamato a risalire la classifica per conquistare un posto tra le prime quattro che sarebbe fondamentale per giocare la Champions League la prossima stagione e soprattutto per le casse societarie. La rimonta del Napoli riparte sabato pomeriggio quando alle 18 gli azzurri ospiteranno il Cagliari di Claudio Ranieri allo Stadio Maradona.

Il noto giornalista sicuro: “Non meritavano di perdere”

Da quando siede sulla panchina azzurra, Walter Mazzarri ha dovuto far fronte ad un vero e proprio tour de force. Dato l’enorme lavoro da svolgere per riportare il Napoli su buoni livelli, era impensabile che gli azzurri potessero imporsi su corazzate come Inter, Real Madrid e Juventus.

Nonostante il risultato non abbia premiato gli azzurri, la prestazione contro le big non è stata pessima. Il noto giornalista, Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato come gli azzurri siano stati molto sfortunati e che anche contro l’Inter, partita finita 3-0 per i nerazzurri, non meritassero di perdere.

Di seguito quanto evidenziato: