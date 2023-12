Rinnovo Osimhen, Alvino fa chiarezza: novità sull’incontro De Laurentiis-Calenda

In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Victor Osimhen. L’accordo sembra a un passo, ma Carlo Alvino fa chiarezza.

Il simbolo del Napoli in questo momento è senza dubbio Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano è sicuramente l’uomo imprescindibile per Walter Mazzarri. Contro il Braga ha siglato la rete del 2-0 che ha definitivamente chiuso la pratica ottavi di finale.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere. Il suo contratto scade nel 2025 e al momento non è ancora arrivato il rinnovo. Qualora non dovesse arrivare, il Napoli sarebbe costretto a cederlo già la prossima estate.

Nel corso dei mesi estivi le discussioni per il rinnovo sono durate a lungo e sembrava che l’accordo fosse stato trovato. Così non è stato e poi c’è stata anche la querelle social con Osimhen che ha minacciato di intraprendere azioni legali contro il Napoli.

Nelle ultime settimane i contatti tra la dirigenza azzurra e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, si sono intensificati. Sembra che l’accordo sia davvero ad un passo e in molti pensavano che l’incontro decisivo potesse arrivare già oggi.

Carlo Alvino, tramite il proprio profilo “X” ha voluto fare chiarezza in merito.

Di seguito il suo tweet:

“Nessun incontro a strettissimo giro tra Adl e Calenda per il prolungamento del contratto di Osimhen. Anche perché Adl è impegnato in questo fine settimana. Le parti restano vicinissime e la ratifica, comunque, non dovrebbe essere un problema. Il presidente è a Venezia dove sarà premiato per la sua attività cinematografica poi tornerà in tempo in città per assistere sabato a Napoli-Cagliari”.