Osimhen il più pagato della Serie A, mossa di De Laurentiis: i dettagli del nuovo contratto

Bozza d’accordo per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli, le parti non sono mai state così vicine: tutti i dettagli del contratto.

La notizia che tutti i tifosi del Napoli attendevano da tempo sta finalmente per arrivare. Victor Osimhen sta per legare il suo futuro al club partenopeo, apponendo nero su bianco la firma sul nuovo contratto. Il rinnovo tanto agognato e sperato dalla società, che si è dovuta spingere tanto in là per assecondare le richieste del proprio centravanti.

Contratto Osimhen, ingaggio da oltre 10 milioni e clausola rescissoria con il Napoli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Osimhen dovrebbe diventare il calciatore più pagato della Serie A, dopo il rinnovo con il Napoli. Parliamo di un accordo che dovrebbe prevedere l’allungamento di un solo anno dell’attuale scadenza – fissata nel 2025 -, che comprenderà un ingaggio elevatissimo e anche una clausola rescissoria. Ecco tutti i dettagli evidenziati:

Osimhen è pronto ad allungare di una stagione il suo attuale accordo (scadenza 2025) e a mettere la firma su un triennale da 10 milioni netti all’anno su cui sarà presente anche una clausola rescissoria da 130 milioni. Una specie di polizza assicurativa per tutti: per il Napoli, che in caso di addio del suo centravanti incasserà in un’unica soluzione un assegno da capogiro; e per Osimhen, che così sarebbe libero di accettare una nuova eventuale offerta indecente in arrivo dall’estero, senza dover aspettare il sì del suo club.

Dunque una sorta di rinnovo ponte per il Napoli, che avrà l’intero potere contrattuale sull’attaccante nella prossima estate in caso di trattativa per la cessione. Lo stesso Osimhen, però, avrà una via d’uscita a cifre non impossibili, qualora dovesse arrivare un club disposto a spendere cifre importanti pur di averlo in squadra.

Natale con Osimhen, i tempi della firma

Restano da capire le tempistiche entro il quale Osimhen dovrebbe firmare il nuovo accordo. Per la Gazzetta dello Sport l’annuncio potrebbe arrivare prima delle festività natalizie. Ecco quanto evidenziato:

Victor è pronto a firmare il nuovo accordo con il Napoli. L’incontro di ieri è stato positivo e le parti si sono lasciate con un sorriso, e la possibilità di rivedersi presto, forse addirittura questo pomeriggio. In fondo, tutti vogliono chiudere in fretta la questione e tornare a pensare solo al campo, perché il Napoli ha l’obbligo di centrare la qualificazione alla prossima Champions e serve il miglior Osimhen per completare la missione. De Laurentiis spera di annunciare la firma entro le feste: Natale con Osimhen, ecco il film che renderebbe felice tutto il mondo Napoli.

Un accordo, questo del rinnovo di contratto che permetterà al club azzurro di respingere quantomeno eventuali assalti a gennaio. Uno su tutti: quello del Chelsea.