Morte Juliano, il Comune di Napoli ha deciso: accadrà in città

La morte di Antonio Juliano ha scosso l’intero popolo partenopeo; a tal proposito il sindaco Manfredi ha preso una decisione importante.

Napoli e il Napoli piangono la morte di Antonio Juliano, storico capitano azzurro che ha vestito la maglia del partenopea per oltre 500 volte. I funerali di “Totonno” si sono tenuti oggi a Napoli e hanno partecipato sia la dirigenza azzurra che diverse figure del Napoli del passato come Corrado Ferlaino. Anche i tifosi hanno voluto salutare per l’ultima volta l’uomo che da dirigente è riuscito a portare all’ombra del Vesuvio, Diego Armando Maradona.

Morte Juliano, arriva la decisione di Manfredi

Come detto, la città è rimasta molto scossa dalla morte dell’ex bandiera azzurra. Nelle ultime ore, poi, il Club Napoli Parlamento ha proposto di intitolare a Antonio Juliano una strada o un impianto sportivo della città.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha accolto subito la proposta e ha promesso quanto prima di mettere in atto questa decisione. La conferma arriva direttamente dal profilo “X” del primo cittadino partenopeo.

Di seguito il tweet:

“Accogliamo la proposta del Club Napoli Parlamento di intitolare una strada o un impianto sportivo alla memoria di Antonio Juliano. Bandiera e icona sportiva della nostra città, Juliano avrà il giusto ricordo da parte di Napoli”.