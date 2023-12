“Meglio lasciar perdere”, gli chiedono di De Laurentiis: Spalletti stupisce tutti

Il legame che unisce Napoli e Luciano Spalletti è indissolubile. Il ct della Nazionale è tornato a parlarne ai microfoni di Tg Post.

Lo scudetto conquistato dal Napoli la scorsa stagione rimarrà impresso per sempre nei cuori e nella memoria dei tifosi partenopei. Una squadra che era partita con obiettivi completamente differenti e reduce da un’estate burrascosa, ha invece lasciato solo le briciole agli avversari.

Il dominio imposto dal Napoli nel corso dell’intero campionato è stato senza precedenti. Il Napoli, nonostante una flessione nella parte finale di stagione, dovuta ad un risultato già acquisito, ha chiuso il campionato con 16 punti di vantaggio sulla Lazio, arrivata seconda.

Parole a sorpresa di Spalletti su De Laurentiis

La festa in città è iniziata ben prima che lo scudetto fosse cucito ufficialmente sul petto degli azzurri. Il vantaggio è sempre stato molto ampio sulle inseguitrici e già dopo la vittoria per 5-1 sulla Juventus allo Stadio Maradona, si era capito come sarebbe finita la stagione.

Il Napoli e il suo tecnico Luciano Spalletti, dunque, sono stati accompagnati in trionfo fino al termine della stagione dai propri tifosi. I supporter azzurri, poi, non hanno fatto mancare il proprio sostegno nemmeno in trasferta dove molto spesso sembrava che il Napoli giocasse in casa.

Al termine della stagione è arrivata la separazione tra il Napoli e Luciano Spalletti, con il tecnico che poi ha deciso di raccogliere l’eredità di Roberto Mancini in Nazionale.

Nelle ultime settimane, il tecnico di Certaldo ha parlato molto spesso del suo periodo a Napoli, spendendo sempre bellissime parole per l’intera città e la squadra.

Ai microfoni di Tg Post, in onda su Rai 2, Spalletti è tornato a parlare del Napoli, ma soprattutto del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis. Le parole del tecnico toscano hanno sorpreso i tifosi del Napoli.

Di seguito quanto evidenziato: