Il Napoli prepara la sfida con il Cagliari: lavoro in palestra per un difensore

Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo le fatiche di Champions League: diramato il report allenamento odierno.

Walter Mazzarri può essere soddisfatto di quanto fatto vedere dai suoi uomini in campo contro il Braga. Gli azzurri sono riusciti a conquistare in scioltezza gli ottavi di finale e hanno fatto intravedere buoni sprazzi di gioco.

Ci sono ancora tantissime cose su cui lavorare, soprattutto per quanto concerne la fase difensiva dove il Napoli è ancora troppo fragile nonostante il clean sheet.

Report allenamento, le ultime da Castel Volturno

Come detto, a Castel Volturno c’è ancora tanto lavoro da svolgere per permettere al Napoli di tornare a volare come fatto nella passata stagione. Dopo le fatiche di Champions League, ora l’attenzione è tutta sul campionato dove il Napoli deve assolutamente rimontare e tornare tra le prime 4.

La squadra si è allenata anche oggi all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida contro il Cagliari.

Di seguito il report allenamento:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta di possesso palla e partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in palestra per Ostigard”.

FONTE: SSC NAPOLI