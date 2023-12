“Ho visto Osimhen”, retroscena inatteso sul futuro, avete sentito?

Giungono aggiornamenti sulla situazione inerente a Victor Osimhen. In particolare, spuntano le dichiarazioni in merito al rinnovo dell’attaccante.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Cagliari in quel del Maradona, nella sfida delle ore 18 di sabato 16 dicembre e valida per il 16° turno di Serie A. In particolare, gli azzurri giungeranno all’incontro forti della vittoria in casa contro il Braga nonché della cena di Natale organizzata dalla società ed andata in scena la sera del 13 dicembre, in grado di alzare il morale azzurro. Di entrambi gli eventi è stato quindi protagonista Osimhen, tornato al gol contro i portoghesi ma in grado di far nascere qualche dubbio in occasione dell’appuntamento a Palazzo Petrucci.

Napoli-Osimhen, un fattore sorprende i tifosi

Dopo le tante diatribe avute nel corso della stagione, il Napoli e Victor Osimhen sembrerebbero essere giunti ad un passo dal tanto agognato rinnovo. Un contratto fino al 2026, con sostanziale aumento di stipendio nonché clausola rescissoria da 140 milioni quello che il club partenopeo avrebbe offerto all’attaccante ed al suo agente Roberto Calenda. Una proposta che ha lasciato alquanto soddisfatti i due appena citati ma, contrariamente a quanto detto dai vari forum di mercato, il tutto potrebbe non bastare.

Nella serata del 13 dicembre infatti, a Palazzo Petrucci è andata di scena la cena di Natale organizzata dalla SSC Napoli, alla quale era presente anche il Prof. Bruno Siciliano. Intervenuto quindi a Radio Punto Nuovo, quest’ultimo ha dispensato dichiarazioni non propriamente idilliache sul fronte Osimhen. “Sono stato ospite del proprietario Eduardo Trotta e dello chef Nino Scarallo a Palazzo Petrucci, ed ho notato alcune cose“, ha dichiarato sin da subito il Prof., prima di scendere nei dettagli. “Non sono stato a lungo a contatto con i giocatori, ma posso dire che la faccia di Osimhen non mi sembrava tranquilla. Almeno, non come quella di un calciatore vicino al rinnovo. Ha fatto però molte foto e molti autografi, ed il fatto che sia tornato a parlare di Napoli sui propri social è già un buon segno“, il commento di Siciliano.

Quest’ultimo ha quindi continuato il proprio discorso narrando agli ascoltatori quanto intravisto in occasione della cena. In particolare, tutti i calciatori azzurri sono apparsi spensierati e divertiti, con Bruno Siciliano soffermatosi infine su di un dettaglio. “Ho visto Mazzarri e De Laurentiis insieme ed erano molto compatti. Spero che questo possa ripercuotersi anche sul campo, e chissà che i due non riescano a portare a Napoli qualche nuovo profilo di mercato“, la conclusione.