Continua la campagna “From Napoli to the World” ad opera del club azzurro. Protagonista del video odierno, Jens Cajuste.

Sul canale YouTube della SSC Napoli è apparso quest’oggi un nuovo video facente parte della campagna “From Napoli to the World“, che ha visto come protagonista il centrocampista svedese Jens Cajuste. Quest’ultimo è stato infatti intervistato dal club azzurro in quel di Castel Volturno, raccontando anche numerosi aneddoti in merito alla propria vita. Fra le tante dichiarazioni, ecco quindi arrivare le parole inerenti alla città di Napoli ed al suo approdo all’ombra del Vesuvio.

Cajuste sul Napoli, le parole del centrocampista

Parte dell’intervista sopracitata ha quindi visto Cajuste spiegare le proprie emozioni provate in quel di Napoli. “Quando ho ricevuto la chiamata del Napoli, inizialmente sono rimasto sorpreso: non mi aspettavo la chiamata di un grande club. Ho provato una grande gioia, la mia prima reazione è stata di grande soddisfazione condivisa con i miei fratelli“, ha dichiarato fiero il centrocampista, prima di parlare delle proprie prime impressioni sul popolo partenopeo. “Sono rimasto colpito da tutta la passione che c’è in giro per la città di Napoli per il gioco del calcio. Lo stadio, il club, ogni angolo della città mi emoziona“, ha infatti aggiunto Cajuste.

L’ex Reims ha quindi concluso l’intervista rivelando di essere molto attratto da Napoli e da alcuni luoghi del capoluogo di cui è apparso volenteroso di visitare, ma anche con un siparietto tutto da ridere. A chi gli ha chiesto se conoscesse qualche parola in dialetto, Cajuste ha infatti risposto di saper pronunciare solo “e lent“, che in napoletano rappresenta “gli occhiali“. Il tutto ha quindi generato ilarità tra i presenti.