“130 milioni per il nuovo Osimhen”: il dirigente non ha dubbi ed esce allo scoperto

Anche il noto dirigente si inserisce nel caso rinnovo Osimhen. Le parole sull’attaccante hanno sorpreso i tanti tifosi del Napoli all’ascolto.

La partita fra Napoli e Braga, oltre al passaggio del turno da parte degli azzurri, ha enfatizzato un particolare dato all’ombra del Maradona. Trattasi ovviamente del ritorno al gol di Victor Osimhen, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano e tornato a timbrare il cartellino dopo l’1-3 contro la Fiorentina di ottobre. Il tutto facendo inoltre ben sperare i propri supporter in merito al discorso rinnovo, dato che l’attaccante è apparso molto sorridente e sereno proprio in concomitanza con i primi aggiornamenti sul caso. Sullo scenario è però intervenuto da poco il noto dirigente Walter Sabatini, cui parole hanno sorpreso i tifosi del Napoli.

Sabatini su Osimhen, i tifosi del Napoli ascoltano

Gli ultimi giorni in quel di Napoli sono stati senz’altro caratterizzati dalle voci inerenti a Victor Osimhen ed al suo possibile rinnovo con gli azzurri. Dopo le iniziali diatribe infatti, gli azzurri e l’attaccante parrebbero aver trovato un punto d’incontro per il prolungamento di contratto, con le prime cifre rese note da indiscrezioni varie. Si è infatti parlato di accordo fino al 2026 nonché di sostanziale aumento di stipendio, con il tutto contornato da una clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. Mentre tutta Napoli attende quindi la firma e l’annuncio ufficiale, ecco intervenire sul caso Walter Sabatini. Il dirigente è infatti intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando proprio di tale argomento.

Dopo aver eletto Luciano Spalletti miglior tecnico attualmente in Italia, l’ex Roma ed Inter ha dispensato quindi alcune parole su Osimhen. “130 milioni di clausola rescissoria? Ben venga. Con quelle cifre un nuovo Osimhen si trova. Ci saranno senz’altro delle difficoltà, ma sono situazioni dalla quale si può uscire fuori“, il commento di Sabatini, che ha paragonato quindi le situazioni vissute dal Napoli e dal Bologna.

“Anche il Bologna fece fatica a vendere Arnautovic perché non sapeva a cosa andava incontro. Hanno puntato su Zirkzee ed i risultati sono quelli a cui stiamo assistendo. A me lui piace molto“, la conclusione del dirigente. Non è quindi un caso che Sabatini abbia parlato di Zirkzee in ottica Osimhen, dato che molti sono i tifosi del Napoli che sperano di vedere l’attuale punta del Bologna all’ombra del Vesuvio come sostituto del nigeriano in caso di partenza. Chiaramente, trattasi di voci di corridoio e non di indiscrezioni ufficiali di mercato, con Sabatini che ha semplicemente espresso un proprio parere personale.