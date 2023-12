Natan da urlo contro il Braga: premio speciale – FOTO

Il Napoli festeggia il passaggio del turno e trova in Natan una grande prestazione: premio speciale per il difensore brasiliano contro il Braga.

Una serata importante per la stagione del Napoli. Gli azzurri hanno affrontato il Braga allo Stadio Maradona in una partita decisiva per il percorso in Champions League. Gli azzurri avevano a disposizione tre risultati utili per passare il turno; i partenopei, infatti, potevano anche perdere e passare il turno a patto che la sconfitta arrivasse con un solo gol di scarto.

La partita si è messa subito in discesa per i campioni d’Italia. Dopo 8′ di gioco gli azzurri sono passati in vantaggio grazie all’autogol di Serdar Saatci. Questo ha permesso al Napoli di giocare con maggiore libertà e la manovra è risultata più fluida. La seconda rete, invece, porta la firma di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano era in dubbio alla viglia del match a causa della sua presenza in Marocca alla premiazione per il Pallone d’Oro africano. Nonostante il viaggio in aereo, invece, Osimhen si è presentato molto motivato nel corso della rifinitura e dopo un colloquio con Walter Mazzarri è partito titolare. L’azione del gol del 2-0, però porta una firma a sorpresa. A servire l’assist per Osimhen, infatti, è stato Natan. Il difensore azzurro, dopo essere stato imbucato in profondità da Khvicha Kvaratskhelia è riuscito a superare in velocità José Fonte. Arrivato sul fondo è riuscito a servire Victor Osimhen che da solo davanti al portiere dei portoghesi non ha potuto sbagliare.

A differenza delle prestazioni precedenti, nelle quali Natan era rimasto piuttosto bloccato in difesa, questa sera il brasiliano è apparso più a suo agio nella posizione di terzino sinistro ed è riuscito a proporsi di più in fase offensiva.

Napoli – Braga: scelto il migliore in campo

Il Napoli questa sera può esultare per molteplici motivi. Sicuramente per aver raggiunto l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale, ma anche per aver ritrovato compattezza difensiva. Per la sesta volta in questa stagione, il Napoli trova il cleen sheet.

Come rivelato dallo stesso Mazzarri, gli azzurri hanno lavorato molto sulla marcatura in area per evitare di subire reti sui cross dalle fasce. Gli allenamenti hanno certamente dato i propri frutti. Natan, poi, è stato fondamentale anche in fase difensiva. Volontariamente, il numero tre azzurro, stringeva per aiutare i centrali nella marcatura.

La sua, dunque, è stata una prestazione a tutto tondo. Questo gli è valso il premio di migliore in campo secondo la UEFA. Sicuramente, questa sarà una serata indimenticabile per il difensore brasiliano che prosegue la sua crescita in maglia Napoli.