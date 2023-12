Capodanno Napoli: grande serata evento in città, quante stelle!

Mancano ormai poco meno di tre settimane a Capodanno, che sancirà la fine di un anno per il Napoli ma anche per tutta la città. Pronta una serata evento per salutare il 2023 e per dare, contestualmente, il benvenuto al 2024.

Un anno magico, il 2023, per il Napoli e per tutta la sua città. Quest’annata sarà ricordata per sempre come l’annata che ha regalato il terzo Scudetto della storia del club azzurro, arrivato in maniera incontrastata. Ricordo dolcissimo per i tifosi dei partenopei, che ora invece devono far fronte a un periodo tutt’altro che magnifico: il sogno di riconferma Tricolore è ormai svanito, con Inter e Juve che sembrano giocarsi in solitaria quello che sarà lo scettro lasciato con ogni probabilità vuoto proprio dagli azzurri.

Ma il 2023 è stato un anno speciale per tanti altri motivi per Napoli, che continua a vivere un momento davvero magico. Basti pensare ai numeri fatti registrare in occasione delle festività per il ponte dell’Immacolata, che ha visto la città partenopea grande protagonista e tra le più visitate. Scenario che, con ogni probabilità, si ripeterà anche nel corso delle feste natalizie, considerando anche i tanti rientri dei napoletani che vivono all’estero e che sfrutteranno l’occasione per ritornare “alla base”. D’altronde, la stessa città è pronta a salutare il 2023 con un evento davvero eccezionale, che si terrà come di consueto a Piazza Plebiscito, cuore di una Napoli che batte e splende sempre di più.

Concerto di Capodanno a Napoli: tutte le ultime novità

Sei a Napoli e vuoi passare la notte di Capodanno in una maniera indimenticabile? Senza dubbio, la cornice di Piazza Plebiscito sembra essere invitante a dir poco, considerando la serata evento che è in programma.

Il gruppo dell’estate The Kolors si alternerà al ritorno di Peppe Iodice (già protagonista il scorso anno con la puntata speciale del Peppy Night Show, ndr) e, subito dopo la mezzanotte, la musica del maestro Enzo Avitabile. Questi i nomi sicuri del concertone di Capodanno ’23-’24, in programma come di consueto in piazza del Plebiscito. E non solo: perché voci di corridoio si tratta di trattative in corso per aggiungere altri ospiti, tra cui Jmmy Sax, Arisa e Cicchella.

Grande musica prevista anche per il 30 dicembre, data in cui lo scorso anno si esibì Rkomi. Per quest’anno, invece, è prevista la serata con le nuove leve della musica contemporanea partenopea. A guidare questa serata dovrebbe esserci Rose Villain, prossima a essere protagonista anche in quel di Sanremo.