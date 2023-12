Vince il Pallone d’Oro e scrive su Whatsapp ai compagni: il messaggio di Osimhen è da brividi

Victor Osimhen ha vinto il Pallone d’Oro africano ed è volato in Marocco a ritirare il premio: il retroscena sul messaggio inviato ai compagni azzurri.

Cresce l’attesa per il match di questa sera tra Napoli e Braga. Gli azzurri sono alla ricerca della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli ha a disposizione tre risultati per passare il turno. Gli azzurri, infatti, possono anche perdere a patto che la sconfitta arrivi con al massimo una sola rete di scarto. Gli azzurri, però, non possono permettersi di fare troppi calcoli. Il Napoli, come affermato dallo stesso Walter Mazzarri nel corso della conferenza stampa di ieri, deve scendere in campo per imporre il proprio gioco e vincere. Una vittoria, infatti, oltre ad essere fondamentale ai fini del passaggio del turno, sarebbe molto importante anche per dare morale allo spogliatoio dopo tre sconfitte consecutive.

Walter Mazzarri, ancora una volta, dovrà fare i conti con un’emergenza difensiva sulla fascia sinistra. Mathias Olivera rientrerà con ogni probabilità il prossimo gennaio. C’erano alcune speranze riguardo al recupero di Mario Rui, ma con ogni probabilità il portoghese non sarà ancora una volta della partita. Al suo posto è pronto a giocare ancora una volta Natan, anche se crescono le quotazioni di Alessandro Zanoli adattato sulla fascia sinistra. Con Zanoli in campo, infatti, il Napoli avrebbe più spinta sulla fascia sinistra e Khvicha Kvaratskhelia riuscirebbe a liberarsi dell’asfissiante pressing che le squadre avversarie gli stanno riservando in questa stagione. Alla vigilia del match, gli azzurri hanno visto il proprio centravanti, Victor Osimhen, lasciare Castel Volturno. Il bomber azzurro è volato in Marocco per ritirare il Pallone d’Oro africano.

Pallone d’Oro, retroscena Osimhen

La partenza di Osimhen alla vigilia di un match fondamentale per la stagione azzurra ha fatto storcere il naso a molti. Il Napoli, nel corso della conferenza stampa di Walter Mazzarri, ha voluto far rientrare il caso spiegando come la partenza del nigeriano fosse concordata e soprattutto motivata dal fatto che ci fossero grandi possibilità di vittoria.

Victor Osimhen, inoltre, pare molto motivato dalla vittoria del prestigioso premio. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, pare che la vittoria del Pallone d’Oro abbia galvanizzato Osimhen.

Il noto quotidiano, inoltre, rivela un retroscena riguardo un messaggio inviato dallo stesso numero 9 ai suoi compagni. Osimhen, infatti, ha promesso alla sua squadra che contro il Braga arriverà la tripletta per festeggiare.

Di seguito il messaggio: