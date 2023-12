Viaggio lampo in Marocco, Osimhen titolare lo stesso? Mazzarri ha già deciso

Il Napoli si prepara alla decisiva sfida di Champions League con il Braga, dubbio per Mazzarri riguardante la presenza di Victor Osimhen.

Una notte da ricordare quella passata a Marrakech, in Marocco, da Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli ha infatti vinto il Pallone d’Oro africano 2023, premio assegnato al miglior calciatore africano dell’anno. Un riconoscimento prestigioso, quello che Osimhen sognava fin da bambino, quando consegnava acqua in strada, diventato poi realtà grazie a impegno e tanti sacrifici.

Osimhen tornato nella notte a Napoli, Mazzarri lo schiera subito titolare

Impegno e sacrificio che serviranno anche al Napoli, impegnato allo stadio Maradona, per battere il Braga e conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Proprio il viaggio lampo di Osimhen in Marocco ha aperto al dubbio in casa azzurra: il centravanti nigeriano partirà titolare o dalla panchina, spossato dalle fatiche del viaggio?

Ebbene l’edizione odierna del Corriere dello Sport svela le intenzioni di Walter Mazzarri. L’allenatore azzurro è, infatti, determinato a schierare dal primo minuto la stessa formazione che ha affrontato la Juventus. Identici undici con Natan terzino sinistro, Kvaratskhelia (che ha smaltito l’influenza) esterno d’attacco e proprio Victor Osimhen nel ruolo di centravanti.

Dunque la formazione dovrebbe essere la seguente:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.