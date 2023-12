Richiesto in Premier League, assalto al Napoli già a gennaio

Il mercato non è ancora iniziato, ma il Napoli deve stare attento già alle prime sirene estere: assalto dalla Premier League.

Questa sera il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona per sfidare il Braga. Il match è decisivo per ottenere l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Tutta l’attenzione del Napoli, dunque, è focalizzata sul match di stasera che può essere un primo passo verso la svolta in una stagione complicata.

Calciomercato Napoli: assalto dalla Premier League a gennaio

Nonostante tra poche ore il Napoli si giochi una parte importante di stagione e il calciomercato non è ancora ripartito, le voci di mercato prendono sempre più piede in vista di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, in Premier League sono molto interessati a Victor Osimhen. Il centravanti azzurro, fresco Pallone d’Oro africano, è finito in cima alla lista dei desideri di Pochettino, tecnico del Chelsea. I Blues al momento sono al 12esimo posto in classifica e Pochettino ha chiesto alla società di trovare un centravanti di caratura mondiale che possa permettere al Chelsea di fare un salto di qualità.

In attacco, per far spazio a Osimhen, è pronto a lasciare Conor Gallagher. Osimhen, però, non è un obiettivo semplice, soprattutto a gennaio. I Blues, infatti, pensano anche a Ivan Toney del Brentford per rinforzare il reparto offensivo.