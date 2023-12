Politano fa mea culpa: “Mancano i risultati, ora continuiamo così”

Serata di festa in casa Napoli dopo la conquista degli ottavi di finale di Champions League. Matteo Politano commenta l’obiettivo raggiunto.

Il Napoli torna agli ottavi di finale di Champions League. Lo scorso anno il sorteggio fu favorevole agli azzurri che affrontarono poi l’Eintracht Francoforte. Ora, essendo passati da secondi, gli azzurri dovranno affrontare una squadra sicuramente più complicata rispetto alla compagine tedesca.

Il Napoli, ora attende l’esito degli altri gironi e poi i sorteggi di Nyon che sono in programma il prossimo 18 dicembre per capire chi sarà il proprio avversario agli ottavi.

Matteo Politano, esterno azzurro, ha commentato così ai microfoni di Sky il passaggio del turno:

Si torna a sorridere?

“Oggi volevamo questo. Non volevamo prendere gol e volevamo vincere dopo le tre sconfitte”.

Questa vittoria vi ridà una prospettiva positiva?

“Si chiude un ciclo di partite toste. Non tute sono andate bene, ma la prestazione c’è stata. Oggi era fondamentale passare il turno”.

Quanto vi manca per tornare la squadra dello scorso anno?

“Ci mancano i risultati perchè quando vinci è tutto più semplice. Tra tre giorni dovremo vincere ancora e poi penseremo allo scontro con la Roma”.

Vi dava fastidio non vincere in casa?

“Assolutamente, il nostro pubblico è fondamentale per noi è meritavano questa vittoria”.