Napoli Braga, Mazzarri sorprende tutti: le formazioni

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo per affrontare il Braga in quello che è il match decisivo per l’accesso agli ottavi di finale: le formazioni ufficiali.

La tensione è alle stelle a pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli – Braga. Gli azzurri sono chiamati a risollevarsi dopo le tre sconfitte consecutive tra Champions League e Serie A. La situazione in campionato è tutt’altro che positiva. Il Napoli, infatti, è scivolato addirittura al sesto posto in classifica scavalcato da un sempre più sorprendente Bologna di Thiago Motta. Il Napoli, dunque, deve risollevarsi, ed è obbligato a farlo in un match tutt’altro che semplice. Gli azzurri, infatti, si giocano l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. La partita di questa sera, dunque, è cruciale per il proseguo della stagione e i campioni d’Italia devono concentrarsi unicamente sulla sfida del Maradona.

Come detto, il match contro il Braga non sarà semplice. All’andata, in Portogallo, gli azzurri sono riusciti a conquistare tre punti fondamentali solo grazie ad un autogol nel finale di match dopo che si erano fatti rimontare. Ovviamente, il Napoli che stasera affronterà i portoghesi è ben diverso. Nonostante i risultati non siano dalla sua parte, la cura Mazzarri sta dando gli effetti sperati. Il Napoli, infatti, nonostante le sconfitte delle ultime settimane, hanno offerto buone prestazioni e sia contro la Juventus, sia contro il Real Madrid, non meritavano di uscire sconfitta dal rettangolo di gioco.

Napoli – Braga, le formazioni ufficiali

L’accesso agli ottavi di finale è fondamentale per il Napoli. In caso di passaggio del turno, infatti, gli azzurri incasserebbero circa 10 milioni di euro da poter reinvestire sul mercato di gennaio. La situazione a pochi minuti dal calcio d’inizio è favorevole ai partenopei. La squadra di Mazzarri, infatti, passerebbe il turno anche in caso di sconfitta, a patto che questa arrivi con un singolo gol di scarto.

Walter Mazzarri è consapevole delle difficoltà che gli azzurri dovranno affrontare durante il match e ha schierato la miglior formazione possibile.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-3-3-): Matheus; Gomez, Saatci, Fonte, Borja; Moutinho, Zalazar, Horta; Bruma, Banza, Pizzi. All. Jorge.

Sciolto ogni dubbio riguardo il possibile impiego di Victor Osimhen dalla panchina dopo che il nigeriano era volato in Marocco per ritirare il Pallone d’Oro africano. L’attaccante partirà titolare e chissà che non riesca a rispettare la promessa fatta ai suoi compagni: la tripletta.

La cronaca

Tweets by sscnapoli