Napoli agli ottavi: possibili avversarie e quando ci saranno i sorteggi

Il Napoli conquista il passaggio del turno in Champions League e approda agli ottavi di finale. Le possibili avversarie e la data dei sorteggi.

Si è appena conclusa la partita tra Napoli e Braga. Gli azzurri sono riusciti a conquistare matematicamente gli ottavi di finale grazie alla vittoria raccolta questa sera contro i portoghesi. Gli azzurri non hanno approcciato al meglio, anzi sono apparsi piuttosto bloccati e hanno rischiato dopo soli tre minuti di andare in svantaggio. L’autogol del Braga al nono minuto del primo tempo, ha poi permesso agli azzurri di giocare con maggiore libertà. Sul tramonto del primo tempo, poi, il Napoli ha trovato anche la rete del raddoppio. Natan, nonostante non sia un terzino, si è proposto molto bene sulla fascia sinistra ed è stato trovato alla perfezione da Kvaratskhelia. Il brasiliano, poi, dopo aver saltato un uomo è riuscito a servire Victor Osimhen al centro che non ha potuto sbagliare il gol a tu per tu con il portiere avversario.

Il passaggio del turno ottenuto questa sera è di fondamentale importanza per il Napoli. Nelle casse degli azzurri, infatti, sono entrati circa 10 milioni di euro che serviranno a finanziare la campagna acquisti di gennaio. Non è un segreto, infatti, che gli azzurri stiano pensando a rinforzare la squadra nel mercato invernale per provare a risalire la classifica. Gli azzurri, dopo le sconfitte con Juventus e Inter, sono scivolati al sesto posto scavalcati anche dal Bologna di Thiago Motta sempre più sorpresa di questa Serie A. Con la fine della fase a gironi della Champions League, almeno fino a febbraio, il Napoli avrà modo di concentrarsi unicamente sul campionato per provare a risalire la classifica.

Sorteggi Champions League: le possibili avversarie del Napoli

Il Napoli, dunque, accede alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Lo scorso anno il percorso degli azzurri si è interrotto malamente ai quarti contro il Milan. Agli ottavi, invece, gli azzurri riuscirono a sbarazzarsi agilmente dell’Eintracht Francoforte.

Quest’anno, non avendo ottenuto il primo posto nel girone, il Napoli dovrà, verosimilmente, affrontare un avversario di difficoltà maggiore agli ottavi di finale.

Il sorteggio per definire gli ottavi di finale, secondo quanto comunicato dalla UEFA sul proprio sito ufficiale, si terrà a Nyon il prossimo 18 dicembre alle ore 12.

Al momento il quadro delle possibili avversarie non è stato ancora definitivo.

Di seguito le possibili avversarie del Napoli agli ottavi di finale qualificate come prime fino a questo momento:

Bayern Monaco

Arsenal

Real Sociedad

Manchester City