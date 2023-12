Meret: “Non sono un portiere da fotografi!”, poi il paragone Kim – Natan

Alex Meret ritorna a non subire gol e può gioire per il passaggio del turno: le sue parole nel post partita ai microfoni di Sky.

Serata molto positiva per il Napoli. Gli azzurri conquistano il passaggio del turno da secondi nel girone e possono quindi disputare gli ottavi di finale nel mese di febbraio.

Oltre alla conquista del primo obiettivo stagionale, il Napoli può tornare a sorridere per la ritrovata compattezza difensiva. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a non subire gol come poche volte è accaduto in questa stagione.

Meret sicuro: “Siamo migliorati in un aspetto”

Nel corso del post partita ha parlato anche Alex Meret. Il portiere azzurro è stato uno dei più criticati in questi mesi, ma oggi è stato autore di un’ottima prestazione e ha salvato la porta azzurra.

Di seguito le sue parole ai microfoni di SkySport: