Mazzarri prima di Napoli Braga: “Spero che mentalmente ci siamo. Osimhen? Così siete contenti”

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni allo Stadio Maradona. Il Napoli si gioca un pezzo importante della stagione, ovvero la conquista degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli affronterà il Braga in quello che è un vero e proprio spareggio, ma con una posizione di vantaggio. Gli azzurri, infatti, potrebbero passare il turno anche perdendo, a patto che questa arrivi con un solo gol di scarto.

Il Napoli deve risollevarsi e la qualificazione agli ottavi di finale può rappresentare un punto di svolta nella stagione azzurra.

Nel corso del pre partita ai microfoni di Sky ha parlato Walter Mazzarri.

Di seguito quanto evidenziato:

Che differenze tra stasera e dieci anni fa?

“Il calcio è cambiato molto. In quattro anni avevamo creato tanto e ci siamo tolti tante soddisfazioni e che hanno portato il Napoli stabilmente a questi livelli”.

A che punto è il suo nuovo Napoli?

“Sono curioso anche io, da qualche allenamento abbiamo provato qualcosa di nuovo e speriamo che i ragazzi siano in grado di metterle in campo soprattutto in chiave qualificazione”.

Cosa si aspetta dall’approccio?

“Spero che mentalmente i ragazzi non ci pensano. Dobbiamo fare il nostro calcio per portarla a casa con una maggior attenzione difensiva.

Osimhen?

“Questa mattina ha ricevuto l’applauso dei compagni che lo hanno accolto alla grande. Gioca dal 1′ così siete tutti contenti e sono certo che ci darà una mano”.