Mazzarri: “Amo il 4-3-3. Essere Campioni d’Italia è difficile. Natan? Sosteniamolo”

Per il secondo anno consecutivo il Napoli accede agli ottavi di finale di Champions League. Walter Mazzarri commenta l’ottimo risultato di questa sera.

Il Napoli conquista il primo obiettivo stagionale. Gli azzurri accedono agli ottavi di finale di Champions League da secondi del girone e guardano con positività al futuro.

Per Walter Mazzari si tratta della seconda volta che accede agli ottavi di finale di Champions League. Anche la prima volta sedeva sulla panchina del Napoli e agli ottavi arrivò a pochi minuti dal passaggio ai quarti contro il Chelsea che poi vinse la Champions League.

Nel corso del post partita, Mazzarri è intervenuto ai microfoni di SkySport.

Di seguito quanto evidenziato:

Cosa la soddisfa di più?

“Mi interessava non prendere gol. Nell’ultimo periodo questa squadra non riusciva a sentirsi solida. Alcune cose sono riuscite bene, altre meno. Abbiamo avuto la possibilità di far riposare qualcuno quindi è stata una giornata positiva”.

Ha provato cose diverse?

“Per quel pochino che si è potuto fare abbiamo lavorato sulla marcatura in area. La squadra era meno lungo e si è rivisto un po’ di recupero immediato”.

Natan?

“Andava sostenuto. Era un po’ giù di morale dopo le ultime partite e oggi è stato uno dei migliori in campo Arriva in un campionato difficile. Io ho avuto Bremer al Torino che non era il giocatore di adesso. Va aspettato”.

Pensi che la squadra evolva o cerchi di ripetere quanto fatto nella passata stagione?

“Dovrò essere bravo a fargli capire la difficoltà di essere campioni d’Italia. Devono rivedere il pericolo. Sono contento che oggi abbiamo iniziato a rifare determinate cose. Il cammino è lungo e vedremo di volta in volta.

La fase difensiva va ancora migliorata

“Non siamo stati perfetti, ma rispetto al passato abbiamo iniziato a marcare in area ed è una grandissima cosa. Nelle ultime partite tutti i pericoli arrivavano dalle corsie laterali. Abbiamo iniziato ora. Con il Cagliari dovremo mostrare di continuare a migliore. Vedendo i ragazzi, sono molto fiducioso”.

Il percorso può finire con la difesa a tre?

“Il 4-3-3 è il mio modulo preferito. Per farlo ci volevano i giocatori giusti. Con le qualità del Napoli è bello giocare così. Mi chiedevano di giocare a 3 ma io voglio andare avanti con questo modulo”.